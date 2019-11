PARTAGER SICPA renouvelle son partenariat avec l’ADII

L’ensemble du groupe SICPA et ses 2.700 collaborateurs se réjouissent de la confiance renouvelée, témoignée par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects pour la mise en œuvre du système de marquage intégré et sécurisé permettant le contrôle de marchandises soumises aux taxes intérieures de consommation, annonce un communiqué de l’entreprise.

La décision de l’ADII vient renforcer la volonté de SICPA de faire du Maroc un exemple et un véritable socle, source d’innovations pour le continent, déclare-t-on auprès de SICPA.

SICPA s’est engagé à fournir une solution qui, tout en capitalisant sur les réussites observées depuis 10 ans, continuera d’évoluer au rythme des innovations proposées par nos ingénieurs et techniciens, dont un grand nombre est déjà basé à Casablanca, promet le communiqué.

Cette nouvelle ère qui s’ouvre devrait voir aussi la concrétisation d’une collaboration avec MedTech. « L’expertise IT de notre partenaire marocain sera précieuse, notamment pour la mise en œuvre du système au quotidien et le développement d’un centre d’excellence au Maroc qui favorisera le transfert d’expertise, l’innovation technologique et une création accrue de valeur ajoutée locale. Ce centre constituera également un hub de déploiement en direction des pays du continent africain », dit-on chez SICPA.

Le savoir-faire et l’expérience du groupe SICPA et de ses collaborateurs seront sans délai mis au service des citoyens du Royaume et d’une administration engagée de longue date dans la défense de l’économie légitime, conclut le communiqué.

LNT avec CdP