PARTAGER SICPA Maroc réitère ses engagements contre la fraude fiscale

SICPA Maroc confirme avoir pris note de l’appel d’offre lancé par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) en vue de la sélection du prochain prestataire qui perpétuera le système de marquage fiscal. Il s’agit là d’un système crucial en matière de lutte contre la fraude, la contrebande et qui renforce in fine la protection des consommateurs.

M. Eric Besson, Président de SICPA Maroc, explique que la société a à cœur de fournir les meilleures solutions dans ces domaines, faisant de l’innovation constante et d’une expérience industrielle forte des atouts majeurs pour répondre à ces défis importants.

M. Besson déclare : « Au Maroc, notre société a eu le privilège de servir les autorités et les citoyens du Royaume depuis bientôt 10 ans. Ces efforts ont portés leurs fruits, avec des bénéfices quantifiables. On peut citer ainsi l’enquête de l’ADII sur le taux des cigarettes de contrebande, qui ressort à hauteur de 3.7% au niveau national. Ce taux est le plus bas jamais enregistré. Par ailleurs, les études démontrent une augmentation significative des recettes fiscales pendant la période concernée, notamment, par exemple entre 20 et 30% pour la bière et le tabac.»

SICPA est conscient que ces efforts ne doivent pas seulement être poursuivis en l’état, ils doivent s’adapter à un contexte en constante évolution, qui voit surgir de nouveaux challenges, dit-on auprès de la société : « Nous aurons donc à cœur de proposer une solution qui réponde à ces nouveaux enjeux, tout en offrant un rapport coût / efficacité encore amélioré, forte du travail de nos chercheurs et ingénieurs, dont une grande partie sont désormais regroupés à Casablanca. Nous ne doutons pas enfin que nos années d’expérience au Maroc, notre connaissance du terrain ici et sur le continent, ne pourrons que faciliter le déploiement efficace d’une solution renouvelée et renforcée ».

Fondé en 1927, SICPA est un leader mondial en matière de solutions et services d’authentification, d’identification et de traçabilité sécurisés. A la pointe de la recherche et de l’innovation depuis plus de 70 ans, ses encres de sécurité de haute technologie protègent entre autres la plupart des billets de banque et documents d’identité dans le monde ainsi que de nombreux autres documents de valeur. SICPA intègre également des éléments de sécurité matériels avec de la technologie numérique afin d’offrir aux gouvernements et aux entreprises des solutions permettant de protéger et d’authentifier les produits réglementés, d’assurer leur traçabilité et de permettre leur réconciliation fiscale.

LNT avec CdP