La 3ème Conférence ministérielle annuelle de l’initiative « AAA » (Adaptation de l’Agriculture Africaine) a été clôturée, jeudi à Meknès, par l’adoption de la déclaration des ministres de l’Agriculture et des représentants des organisations et institutions de financement internationales et régionales.

Dans cette déclaration, les responsables ont salué les avancées significatives réalisées par l’initiative « AAA » dans la mise en œuvre de ses actions relatives à la mobilisation des ressources du progrès scientifique et technologique au service de l’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique, et au plaidoyer dans les instances internationales et continentales notamment, son intégration dans le plan d’action de l’Union Africaine pour la relance verte (2020-2026).

Ils ont, en outre, souligné l’intérêt manifesté pour piloter le pilier de l’agriculture résiliente, en se concentrant sur le développement économique et les emplois verts.

Et de poursuivre « Nous nous réjouissons de constater que lors de la COP27 l’Action commune de Koronivia pour l’agriculture (KJWA) a été reconduite pour quatre ans, reconnaissant, ainsi, l’importance de l’agriculture et son potentiel unique dans la lutte contre le changement climatique, rappelant que ce cycle d’ateliers a été instauré par la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) lors de la COP23 à Bonn (Allemagne) et devra contribuer à renforcer la sécurité alimentaire tout en promouvant une agriculture plus résiliente et moins émettrice de gaz à effet de serre.

Se félicitant de la complémentarité des initiatives régionales telles que l’initiative d’Abidjan et les trois Commissions Climat pour l’Afrique issues du Sommet de Marrakech de 2016, à savoir la Commission du Bassin du Congo, la Commission de la Région du Sahel, et la Commission des États Insulaires, les responsables ont encouragé à conjuguer les efforts et coordonner les actions pour renforcer la résilience africaine face au changement climatique et contribuer à un développement inclusif et durable en Afrique.

Ils ont aussi rappelé les conclusions et engagements contenus dans la « Déclaration de Dakar » adoptée à l’issue du sommet sur la souveraineté alimentaire en Afrique (Dakar 2) tenu, du 25 au 27 janvier dernier, dans laquelle la communauté internationale s’est engagée pour 30 milliards de dollars américains, dont 10 milliards de la Banque Africaine de Développement pour soutenir les compacts proposés par les pays africains pour les cinq prochaines années.

Organisée en marge de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), la troisième réunion ministérielle de l’Initiative « AAA » a été tenue sous la thématique « La transformation de l’agriculture africaine pour s’adapter au changement climatique ».

