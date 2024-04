La quatrième Conférence ministérielle annuelle de l’initiative « AAA » (Adaptation de l’Agriculture Africaine) s’est conclue, lundi à Meknès, avec l’adoption d’une déclaration par les ministres de l’Agriculture ainsi que les représentants des organisations et institutions de financement internationales et régionales.

Cette déclaration met en exergue le fait que l’Afrique, bien qu’elle ne soit pas historiquement responsable du réchauffement planétaire, subit ses conséquences les plus sévères, affectant les vies, les moyens de subsistance et les économies. Toutefois, le continent est vu comme ayant le potentiel et l’ambition nécessaires pour contribuer de manière significative à la solution globale au problème du changement climatique.

Les signataires ont également mis l’accent sur le rôle vital que doivent jouer les femmes, les jeunes et les communautés locales dans l’adaptation de l’agriculture sur le continent africain. Ils se sont engagés à les inclure et à les soutenir de manière active dans ce processus, notamment via des mécanismes de financement inclusifs et justes.

Ils ont affirmé leur intention de garantir que ces groupes soient inclus dans les instances décisionnelles et aient un accès prioritaire aux financements et aux programmes de développement des compétences.

Les responsables ont également salué l’accord historique concernant l’opérationnalisation du fonds pour les pertes et dommages ainsi que les modalités de financement décidées lors de la COP28. Ils ont noté que cette initiative servira de catalyseur pour l’assistance technique en faveur des pays en développement, particulièrement affectés par les impacts néfastes du changement climatique.

Ils ont reconnu le rôle de leader du Maroc dans la promotion de la coopération sud-sud en Afrique et ont appelé à une augmentation des échanges et de la coopération entre les pays africains pour développer et appliquer des solutions de financement innovantes et durables pour l’adaptation de l’agriculture africaine.

Ils ont encouragé le partage d’expériences réussies, le transfert de technologies et le renforcement mutuel des capacités entre les pays. À ce titre, ils ont réitéré le rôle central de l’initiative AAA comme plateforme de coopération sud-sud pour l’adaptation de l’agriculture africaine, s’engageant à intensifier ses activités, notamment par l’organisation de rencontres régulières entre experts et décideurs, et la mise en place de programmes d’échanges pour les agriculteurs et les organisations de producteurs.

En outre, la déclaration exprime une ambition commune et une vision partagée pour l’avenir de l’agriculture africaine face aux défis climatiques : promouvoir une agriculture moderne, durable et performante, qui nourrit la population, crée des emplois, préserve les ressources naturelles et contribue à la prospérité du continent.

En conclusion, les responsables ont réaffirmé leur engagement à mobiliser leur volonté politique et leurs ressources pour réaliser cette vision, en collaboration avec tous les acteurs concernés et avec le soutien de la communauté internationale, dans l’objectif de bâtir une agriculture africaine résiliente et source d’espoir pour les générations actuelles et futures.

La réunion a été organisée parallèlement à la 16ème édition du SIAM.

