L’interprofession Maroc Bio, l’organisation représentant les opérateurs de la filière bio, avait annoncé sa création officielle en juin 2022. Elle rassemble les producteurs et les transformateurs, distributeurs et exportateurs de la filière bio, permettant une coordination renforcée entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Elle permet de développer aussi une stratégie multidimensionnelle vers les professionnels et les consommateurs des produits bio.

Dans le cadre de cette initiative, Maroc Bio a signé une convention 2023 avec le Ministère de l’Agriculture pour promouvoir et élargir la filière, en se donnant les moyens de renforcer l’Interprofession au service des professionnels de l’agriculture biologique bio, de promouvoir le bio et de sensibiliser les consommateurs. Cette convention comprend ainsi un plan d’action ambitieux de promotion, de sensibilisation et de communication pour le développement du secteur, explique-t-on auprès de Maroc Bio.

Maroc Bio a rejoint récemment la COMADER, la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural, et contribue à ses actions en tant que membre actif de son conseil d’administration. Afin de renforcer davantage la filière et en faire un secteur dynamique, Maroc Bio a préparé le contrat programme 2023-2030 conjointement avec la Direction des Filières, qui sera signé avec M. le Ministre de l’Agriculture lors du SIAM, le Salon international de l’agriculture au Maroc, en mai prochain. L’organisation y sera ainsi présente avec un stand pour valoriser les produits bio et mobiliser les opérateurs, créant ainsi des interactions avec les autres professionnels et le public.

Maroc Bio organisera également une conférence dans ce cadre sur les productions biologiques, conjointement avec la DDFP et la COMADER, sur le thème « les productions biologiques, quel intérêt et quelle priorité pour les filières ». Les questions de souveraineté et de sécurité alimentaire seront discutées.

Cette participation au SIAM marque la première grande sortie nationale de Maroc Bio avec un Conseil d’Administration et un Bureau représentant la filière et les opérateurs dans diverses régions, très actifs dans le développement du bio. Maroc Bio est totalement mobilisé pour renforcer la filière bio et réussir l’ouverture à tous les opérateurs au Maroc; elle continuera à travailler fort pour assurer une croissance durable au service de l’économie nationale, conclut-on auprès de Maroc Bio.

LNT avec CdP

