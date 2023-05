Pour le leader de la production du sucre au Maroc, le SIAM est un événement majeur pour les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire. Cosumar a saisi l’occasion pour mettre en avant ses réalisations, ses innovations et renforcer ses relations avec ses partenaires et clients.

En termes d’abord d’objectifs, la participation de Cosumar au salon vise à démontrer sa contribution à la souveraineté alimentaire du Royaume depuis 1929, afficher la Résilience du Groupe et de l’ensemble de la filière sucrière ces dernières années, dévoiler les efforts réalisés par le Groupe dans le domaine de la décarbonation et les résultats probants obtenus dans ce sens, révéler les avancées en matière d’innovation, R&D et Agriculture 4.0 et promouvoir les innovations de l’entreprise et ses engagements en faveur de la filière sucrière.

Cette participation vise également à renforcer les relations avec les partenaires et les clients, mettre en avant les initiatives de Cosumar en matière de responsabilité sociale et environnementale et participer aux discussions et aux échanges sur les enjeux et les défis du secteur sucrier et de l’agriculture au Maroc.

A Meknès, Cosumar a aussi présenté ses nouveautés, innovations et projets spécifique, notamment les initiatives en matière de digitalisation et d’utilisation de drones pour améliorer la relation avec les agriculteurs partenaires et optimiser les processus de production et les projets de collaboration pour développer des solutions innovantes capables d’assurer une meilleure compétitivité de la filière.

Pour rappel et depuis 1929, le Groupe COSUMAR a acquis une grande expertise dans la production de sucre à partir de plantes sucrières et dans le raffinage du sucre brut importé. Principal producteur de sucre dans le pays grâce aux sucreries réparties dans 5 régions du Royaume en plus de la raffinerie historique installée à Casablanca, le Groupe garantit un approvisionnement régulier en sucre pour le pays. Employant directement plus de 1 300 collaborateurs et indirectement plus de 5 000 personnes, COSUMAR contribue grandement au développement socio-économique des régions où il est implanté.

Le groupe a été un précurseur dans le domaine de l’agro-industrie grâce à la signature de contrats d’agrégation avec ses partenaires agriculteurs. Cette relation mutuellement bénéfique entre l’agrégateur et les agriculteurs permet d’optimiser la production en termes de qualité et de quantité au niveau de l’amont agricole. Elle contribue également à améliorer la vie de plus de 40 000 agriculteurs partenaires et de leurs familles dans 5 régions du pays. Ce modèle d’agrégation, qui distingue COSUMAR, offre un accompagnement financier, technique et social à l’ensemble de ses partenaires agricoles et œuvre ainsi pour une filière sucrière compétitive et performante.

Le Groupe possède une capacité globale de traitement de cinq millions de tonnes de plantes sucrières et une capacité de production globale de deux millions de tonnes de sucre blanc. Grâce à un programme d’investissement de plus de 10 milliards de dirhams, le Groupe s’est modernisé et a réalisé plusieurs avancées en matière d’innovation et de R&D. En 2022, plus de 752 000 tonnes de sucre blanc ont été exportées vers plus de 40 pays, sous le régime d’admission temporaire, et hors système de subvention.

