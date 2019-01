PARTAGER Le shutdown a coûté 11 milliards de dollars à l’économie américaine

La fermeture partielle du gouvernement fédéral pendant cinq semaines aura un impact sur la croissance économique des États-Unis pour le reste de l’année, a annoncé le Bureau du budget du Congrès (CBO) dans un rapport publié lundi.

Les retards de paiement, les heures de travail réduites et les contrats bloqués ont entraîné une perte d’environ 11 milliards de dollars du PIB au cours du shutdown qui a eu lieu du 22 décembre 2018 au 25 février 2019, relève la même source.

Sur ce montant, environ 8 milliards de dollars seront récupérés lorsque les travailleurs reviendront, mais 3 milliards de dollars, soit 0,02% du PIB en 2019, ne seront jamais récupérés, selon le CBO.

Pour le dernier trimestre de 2018, qui n’a connu qu’une semaine d’activité réduite, le niveau du PIB sera inférieur d’environ 3 milliards de dollars ou 0,1% par rapport aux prévisions, et le taux de croissance annualisé sera inférieur de 0,2%. Pour le premier trimestre de 2019, le niveau de la production économique sera inférieur d’environ 8 milliards de dollars (0,2%) par rapport aux prévisions. Le taux de croissance sera inférieur de 0,4%.

Le rapport note que l’essentiel de cette croissance devrait être recouvré grâce à un rythme de croissance plus rapide plus tard cette année.

L’effet plus important sur l’économie reflète une réduction des dépenses de consommation entraînée par la réduction des achats des travailleurs non rémunérés. Les employés fédéraux recevront les arriérés du salaire non versé, mais pas la plupart des entrepreneurs dont les activités sont liées au gouvernement fédéral.

« Les risques pour l’économie devenaient de plus en plus importants au fur et à mesure que la fermeture se poursuivait », écrit le CBO dans son rapport. « Bien que leurs effets précis sur la production économique soient incertains, les effets négatifs de tels facteurs seraient devenus de plus en plus importants si la fermeture partielle s’était prolongée au-delà de cinq semaines. »

LNT avec agences