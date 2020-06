PARTAGER Sharingbox.ma, pour garder le sourire, même avec un masque !

Le Maroc, comme la majeure partie du monde, a du prendre l’habitude de voir ses citoyens au visage masqué, Covid-19 oblige. Et on s’est tous rendu compte qu’il était non seulement difficile d’identifier ses interlocuteurs, mais également que l’expression de la bouche, un sourire par exemple, joue beaucoup dans les relations interpersonnelles !

Si de nombreuses sociétés ont commencé à proposer des masques un peu plus décoratifs que la normal, Sharingbox.ma propose carrément d’imprimer son propre sourire sur son masque.

Pour le moment principalement orienté BtoB (mais avec une application pour les particuliers en développement), Sharingbox.ma propose, pendant un événement, dans les locaux de l’entreprise ou à distance, de capturer votre bas du visage pour l’imprimer sur un masque. Certains commerciaux devraient être ravis de pouvoir de nouveau montrer leur sourire « bright » à leurs clients !

LNT