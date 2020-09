PARTAGER Session de printemps: examens exceptionnels pour les étudiants confinés ou atteints de Covid-19

La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Salé a indiqué qu’elle organisera, dans le cadre de la session de printemps 2019-2020, des examens exceptionnels pour les étudiants atteints de Covid-19 ou qui sont placés en confinement.

Prenant en considération la situation épidémiologique à Salé, les examens de la session de printemps qui ont débuté mardi ont été marqués par la mise en place de l’ensemble des conditions favorables à la situation particulière que traverse le Royaume et ce conformément aux orientations du ministère de tutelle et aux décisions de l’Université Mohammed V de Rabat et du conseil de la faculté de droit, en coordination avec les autorités locales de la ville de Salé, relève la FSJES-Salé dans un communiqué.

Les amphithéâtres et salles de la faculté ont été équipés de solutions de désinfection nécessaires, alors que les étudiants ont été sensibilisés à la gravité de la situation et la nécessité de respecter les consignes sanitaires, souligne-t-on. En coordination avec les autorités locales de Salé, des tests de dépistage de Covid-19 ont été effectués pour les cadres pédagogiques et administratifs en vue de préserver la sécurité des enseignants, des fonctionnaires et des étudiants.

Ainsi, les examens de la session de printemps ont été lancés selon le planning suivant:

– Semestre 6: à partir de mardi 1er septembre 2020 ;

– Semestre 4: à partir de lundi 07 septembre 2020 ;

– Semestre 2 (Droit arabe): à partir de lundi 14 septembre 2020 ;

– Semestre 2 (Droit français et économie): à partir de mardi 22 septembre.

La faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé a en outre appelé à l’engagement du corps pédagogique et administratif et des étudiants en faveur des mesures sanitaires adoptées afin de favoriser le bon déroulement de la rentrée universitaire, conclut le communiqué.

LNT avec Map