Le programme « Jisr familial » a permis de soutenir 217 projets sur un total de 500, pour un montant avoisinant les 53 millions de dirhams, répartis sur l’ensemble des services dans toutes les régions du Royaume, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

Ces projets concernent les centres d’accueil de jour pour les personnes âgées, les garderies, la protection de l’enfance et l’augmentation du nombre de centres d’écoute pour la protection des filles et des femmes, a indiqué Mme Hayar dans une déclaration à la presse, à l’occasion de la signature de conventions de partenariat avec les associations bénéficiaires du soutien des projets du programme « Jisr familial », de développement des services de parentalité positive et de médiation familiale.

Ces services viennent compléter l’aide directe qui s’inscrit dans le cadre du Chantier Royale de la protection sociale, a-t-elle souligné, notant que l’aide ne doit pas se limiter aux allocations familiales uniquement, mais doit également couvrir les catégories vulnérables.

Le gouvernement poursuit ses efforts inlassables, en exécution des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, pour consolider les piliers de l’État social, afin de protéger la famille et renforcer sa cohésion et sa stabilité, a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, le président de l’Association Essalam pour le développement social, Mounir El Ouafi, a fait remarquer que la signature de la convention avec le ministère constitue un catalyseur pour poursuivre l’action en faveur de la protection des femmes victimes de violence.

De son côté, le président de l’association Amal-Salé, Youssef Cheffoui, a souligné que la signature de conventions avec les associations de la société civile permettrait de renforcer la cohésion sociale, saluant le programme « Jisr familial » qui place les catégories vulnérables, notamment les seniors, les personnes à besoins spécifiques, les enfants et la femme, au cœur des préoccupations.

