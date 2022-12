L’opération de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2023 débutera le 28 décembre 2022 et prendra fin le 25 février prochain.

Selon l’arrêté n° 3337.22 du ministre de l’Intérieur fixant la date du début et de la fin de l’opération de recensement relatif au service militaire au titre de 2023 paru au bulletin officiel n° 7151/12 décembre 2022, les walis des régions et les gouverneurs, chacun en ce qui le concerne, sont appelés à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre cet arrêté au niveau de la préfecture ou de la province ou de la préfecture d’arrondissements relevant de leurs compétences territoriales.

L’opération de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2022, qui s’est déroulée du 13 décembre 2021 au 10 février 2022, avait connu une forte affluence de la part des jeunes notamment de sexe féminin.

Le nombre de jeunes ayant achevé les procédures de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2022 s’est établi à 178.166 contre 133.820 en 2019.

Le nombre de jeunes de sexe féminin qui se sont portées volontaires pour le service militaire a atteint 29.013, soit plus de 16% de l’ensemble des jeunes recensés, contre 13.614 en 2019 (10,17%).

Le service militaire offre une occasion pour les jeunes d’acquérir des compétences de qualité pour développer leur savoir-faire et leurs capacités professionnelles et faciliter leur intégration dans le marché de l’emploi afin de contribuer au développement du pays.

Il s’agit également d’une opportunité précieuse pour permettre aux jeunes recrues de se familiariser de près avec les différents rôles importants joués par les Forces Armées Royales dans les différents domaines militaires, sanitaires et humanitaires au Maroc et aux niveaux continental et international.

LNT avec Map

