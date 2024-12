La cérémonie de l’Élection du Service Client de l’Année s’est tenue jeudi dernier, consacrant 24 entreprises issues de divers secteurs d’activité. Les tests clients mystères, réalisés par le Baromètre Service Client Maroc et menés par les cabinets Approche Client et Inspire Research, ont eu lieu entre le 26 août et le 15 novembre 2024. Ces tests ont permis d’identifier les entreprises les plus performantes en matière de relation client dans leurs domaines respectifs.

Chaque entreprise volontairement participante a été soumise à une série d’évaluations rigoureuses à travers différents canaux de contact : 105 appels téléphoniques, 10 visites physiques, 30 emails et/ou formulaires de contact, 10 navigations internet sur PC, smartphones et tablettes, ainsi que 5 messages et/ou commentaires sur les réseaux sociaux.

Les scénarios de tests couvraient les étapes avant-vente, vente et après-vente, évaluant chaque participant sur une moyenne de 15 critères, tels que l’accueil, la reformulation, la qualité de la réponse et la prise de congé.

Dans chaque catégorie, l’entreprise ayant obtenu la note la plus élevée s’est vue décerner le prix Élu Service Client de l’Année Maroc. La note minimale requise pour être éligible à ce titre était fixée à 12/20.

Les entreprises lauréates pourront désormais afficher ce label de valorisation client dans leurs catégories respectives sur l’ensemble de leurs supports de communication, internes et externes, jusqu’au 30 novembre 2025.

Pour rappel, Élu Service Client de l’Année Maroc a été fondé en 2017 en tant que licencié exclusif du label français. Présent dans huit pays, ce label est reconnu comme le premier signe de distinction en matière de relation client au Maroc.

H.Z.

