Le Théâtre Meydene annonce sa programmation pour le mois de septembre 2024, mêlant spiritualité et créativité.

Les festivités débuteront avec deux soirées dédiées au Mawlid Al-Nabawi, les 12 et 13 septembre, mettant en avant des chants religieux et des louanges. Le public pourra apprécier les performances de Zakaria Al-Zirk, lauréat de Munshid Al Sharjah 2022, ainsi que celles des artistes de l’Opéra du Caire, Amira Ahmed et Ahmed Al-Omari. La troupe Taifa Aissawia de Fès, dirigée par Said Berrada, enrichira la célébration le 13 septembre avec un spectacle traditionnel et intense.

Le 14 septembre, le Théâtre Meydene conclura le mois avec un concert unique combinant musiques gnawa et influences occidentales. Fehd Benchemsi, accompagné d’Angela Moikeenah, Sasha Worrall, Hamza Raïs et Chrif Maslouhi, promet une soirée musicale inédite.

Les billets sont disponibles à l’achat sur place ou en ligne sur www.guichet.com.

