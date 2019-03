PARTAGER Une semaine de sensibilisation sur la Trisomie à Rabat du 18 au 24 mars

L’Association Marocaine de Soutien et d’Aide aux Personnes Trisomiques (AMSAT) organise une semaine de sensibilisation du 18 au 24 mars 2019, sur la ville de Rabat.

Depuis plusieurs années l’équipe de l’AMSAT (ex. AMSAHM) a choisi de faire de l’art, de la culture et du sport un des outils essentiels dans les projets d’accompagnement qu’elle propose à ses usagers, à savoir les personnes porteuses de trisomie 21 dont elle s’occupe depuis plus de 37 ans.

Pour l’AMSAT, rendre l’art, la culture, les loisirs et le sport accessibles à ses usagers relève d’un simple devoir civique, souvent dénié. En agissant de la sorte, elle ne fait que garantir à ces personnes l’exercice d’un droit, reconnu par divers textes officiels émanant de la communauté internationale (art. 30 de la convention internationale des droits des personnes handicapées, NU.)

Grâce au soutien de la Fondation Drosos, l’équipe de l’AMSAT a renforcé et ouvert davantage ses pratiques aux domaines artistiques et culturels. Elle estime qu’il est indispensable que l’exercice d’un art devienne possible à côté de sa mission ancrée dans un travail de médiation thérapeutique et socio-éducative.

Pour toutes ces raisons et dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Trisomie 21 (le 21 mars) et de la Journée Nationale du Handicap (le 30 mars), l’équipe de l’AMSAT organise à Rabat, avec l’appui de la Fondation Drosos et d’autres partenaires la semaine : « Art culture, loisirs et sport pour tous », du 18 au 24 mars 2019.

Des animations variées et, surtout, inclusives, dans différents espaces de la capitale seront l’axe qui va présider à la programmation de cette semaine, occasion de sensibiliser et promouvoir l’égalité des personnes en situations de handicap mental dans l’accès aux domaines de la culture, de l’art, des loisirs et du sport.

Pour clôturer les activités de cette semaine, l’AMSAT organise un séminaire international sous la thématique « Art, culture et handicap mental ». Une rencontre qui se veut un temps de débat, d’échange de bonnes pratiques et de partage d’expériences. Seront conviés aux travaux de ce séminaire des intervenants et experts de différents horizons professionnels et culturels (décideurs et acteurs politiques, militants associatifs, psychologues, sociologues, artistes et animateurs socioculturels) marocains et étrangers. L’objectif de cet évènement est de sortir avec des pistes de travail et des recommandations en faveur de la promotion d’une culture inclusive et accueillante du handicap.

LNT avec Cdp