Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a indiqué, lundi, que son département confiera à l’Agence de développement du Haut Atlas l’exécution du programme de reconstruction et de réhabilitation des établissements scolaires les plus affectés, pour un coût global d’environ 4 milliards de dirhams.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants portant sur « le plan d’urgence pour la réhabilitation du secteur de l’enseignement dans les zones affectées par le séisme », M. Benmoussa a relevé que ledit programme sera réalisé dans le respect des spécificités patrimoniales et architecturales des zones touchées, et conformément aux normes parasismiques actualisées, faisant savoir que le ministère s’attelle actuellement sur le lancement, avec les bureaux compétents, des études techniques en vue de relever le défi de reconstruction et de réhabilitation des établissements touchés afin qu’ils soient opérationnels lors de la prochaine rentrée scolaire.

Parallèlement, la réalisation d’un programme de développement intégré des zones affectées permettra la mise à niveau de l’offre éducative et sportive dans ces régions, pour une enveloppe budgétaire de 5 milliards de dirham, a-t-il poursuivi, soulignant que le ministère vise, à travers ce chantier de développement, à gagner le pari de l’amélioration des indicateurs du système éducatif dans les zones affectées.

Pour ce faire, a-t-il noté, le programme accorde une attention particulière à la création des écoles de proximité, avec la mise à disposition et l’optimisation des services du transport scolaire. Il se propose également d’augmenter le nombre des établissements scolaires communales offrant des services d’internat, du transport scolaire, et du logement pour les enseignants.

Étalé sur 5 ans, ce programme tiendra compte des programmes de développement intégré des centres émergents et des groupements d’habitations qui verront le jour dans le cadre de la réhabilitation des zones affectées par le séisme.

LNT avec Map

Partagez cet article :