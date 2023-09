Le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a reçu comme à l’habitude la presse mardi 26 septembre à Rabat, pour lui faire part des décisions du Conseil de BAM, tenu le matin même. Comme il était largement attendu par le monde de la finance, il a été décidé de maintenir inchangé le taux directeur à 3%, une décision motivée « par le contexte d’incertitude élevée liée à l’évolution de la situation internationale et aux conséquences du récent tremblement de terre sur le plan national ».

M. Jouahri a noté une nette décélération de l’inflation, qui est passée de 10,1% en glissement annuel en février à 5% en août. Cette baisse a été favorisée par les mesures gouvernementales, la réduction des pressions extérieures, et les actions de resserrement de la politique monétaire. « Nous voyons le même mouvement au niveau extérieur et qui est confirmé par l’évolution des échanges », a précisé le Wali.

Selon les projections de Bank Al-Maghrib, cette tendance à la baisse de l’inflation devrait se poursuivre, passant de 6,6% en 2022 à une moyenne de 6% en 2023, puis à 2,6% en 2024. Il en va de même pour sa composante sous-jacente, qui devrait suivre une trajectoire similaire.

Le Conseil a également observé une diminution des anticipations d’inflation à court et à long terme au troisième trimestre de 2023. Il a noté que la transmission de ses dernières décisions d’augmentation du taux directeur aux conditions monétaires et à l’économie réelle reste partielle. Sur ce point, l’évolution des taux débiteurs est à +102 pbs, ce qui a nettement progressé depuis le dernier conseil : « Je pense que cette fois-ci, le régulateur a pu un petit peu taper sur la table », a expliqué le Wali, précisant que « nous ne suivons pas uniquement le taux débiteur. Il y a également le taux des adjudications du Trésor. Là aussi, le taux cumulé d’augmentation […] n’arrive pas à 150. Il arrive à 118 points de base. »

Pas de mesure de l’impact du séisme pour le moment

En ce qui concerne la croissance, la Banque centrale prévoit une amélioration graduelle, passant à 2,9% en 2023 puis à 3,2% en 2024. Ces chiffres ne tiennent pas compte des effets du séisme d’Al Haouz et des mesures de reconstruction et de relance annoncées.

Mentionnant une équipe de BAM qui travaille à mesurer l’impact du séisme sur l’économie marocaine ; M. Jouahri a expliqué : « Nous sommes relations également avec les organisations internationales qui ont envoyé aussi une équipe, notamment la France qui est en train de travailler sur l’impact du séisme. Et il est très intéressant pour nous d’échanger sur le calcul de ces impacts ». Si les 120 MMDH annoncés représentent à peu près 11% du PIB marocain, cet engagement doit se faire sur 5 ans, et les moyens de financement n’ont pas encore été annoncés. Le Wali a notamment évoqué la possibilité de tirer sur la ligne modulable récemment signée avec le FMI : « Si nous voulons tirer, nous pouvoir le faire sans conditions parce que c’est un choc […] Qu’est ce qui doit être la composante de financement la mieux adaptée, interne ou externe ? Sur quelle période et pour quelle durée ? [Il faut faire en sorte à ce] que le coût soit le plus faible pour le Maroc. » A cette occasion, M. Jouahri a réitéré l’engagement de la Banque centrale à soutenir l’effort du gouvernement et à apporter sa contribution pour soutenir les secteurs de l’économie qui pâtiront des effets du séisme. Parallèlement, le Wali de BAM a évoqué la situation post-séisme, indiquant que les expériences des autres pays qui ont été frappés par des catastrophes naturelles ont fait preuve d’une reprise de leur activité économique, via le lancement de certains secteurs tels que les BTP et le tourisme.

En ce qui concerne les comptes extérieurs, les échanges de biens devraient connaître une quasi-stagnation en 2023 avant de repartir légèrement à la hausse en 2024. Les exportations devraient rester stables en 2023, avec une diminution des ventes de phosphate et une augmentation des ventes automobiles. En 2024, les exportations devraient croître de 5,8%, principalement en raison de la reprise attendue des exportations de phosphate et de la performance du secteur automobile.

Les importations devraient rester au même niveau qu’en 2022 en 2023, avec une réduction des coûts énergétiques et une augmentation des achats de biens de consommation et d’équipement. Elles devraient augmenter de 2,2% en 2024, principalement en raison de la hausse des importations de demi-produits et de biens de consommation.

Les recettes du tourisme devraient augmenter de 23,4% en 2023 en raison des réalisations estivales et des événements internationaux prévus. Cependant, elles devraient connaître une baisse de 4,9% en 2024. Les transferts des Marocains résidant à l’étranger devraient augmenter de 2,5% en 2023 et de 3,6% en 2024. Les recettes des investissements directs étrangers (IDE) devraient rester stables à 3% du PIB en 2023 et en 2024.

Un déficit qui continue de se réduire

En conséquence, le déficit du compte courant devrait se situer autour de 2% du PIB en 2023 et en 2024, après avoir atteint 3,5% en 2022. Les réserves officielles de change devraient atteindre 361,8 milliards de dirhams à la fin de 2023 et 363,8 milliards à la fin de 2024, ce qui équivaut à environ 5 mois et demi d’importations de biens et de services.

En ce qui concerne les conditions monétaires, les taux d’intérêt ont augmenté de 23 points de base au deuxième trimestre 2023, cumulant ainsi une hausse de 102 points depuis le début du resserrement de la politique monétaire. Le besoin de liquidité des banques devrait augmenter davantage, atteignant 97,2 milliards de dirhams à la fin de 2023 et 113 milliards à la fin de 2024.

Tenant compte de ces évolutions et des perspectives économiques, le crédit bancaire au secteur non financier devrait ralentir de 7,9% en 2022 à 3,1% en 2023, puis augmenter à 4,6% en 2024. On remarquera au niveau des crédits aux entreprises une nette baisse des facilités de trésorerie, qui s’explique largement par l’arrêt des crédits garantis en 2023.

En ce qui concerne le taux de change effectif réel, il devrait s’apprécier de 1,1% en 2023 en raison de l’appréciation de sa valeur nominale et de l’inflation domestique plus élevée que celle des pays partenaires. En 2024, il devrait augmenter de 1% en termes nominaux.

Du côté des finances publiques, les recettes ordinaires ont augmenté de 4,9% au cours des huit premiers mois de 2023, principalement en raison de la hausse des rentrées fiscales. Les dépenses globales ont augmenté de 5,9%, notamment en raison de l’augmentation des dépenses d’investissement, des dépenses de biens et de services, et des intérêts de la dette. Selon les projections de BAM, le déficit budgétaire devrait légèrement diminuer, passant de 5,2% du PIB en 2022 à 5,1% en 2023, puis à 4,9% en 2024.

En fin de conférence, le Wali a abordé quelques sujets majeurs de l’heure, commentant par exemple le lancement du virement instantané : « Ce que nous essayons de voir, c’est que la concurrence au sein du système bancaire soit de mise […] Nous avons suivi la tarification, et avons vu que cela allait du simple au double. J’ai d’ailleurs demandé que ce soit un élément à prendre en compte dans la plateforme de tarification mise en place par BAM pour informer les usagers ».

M. Jouahri a également assuré que le cadre juridique du financement collaboratif « crowdfunding » est prêt. « Tout est prêt. Nous avons neuf circulaires qui détaillent chacune des catégories de ‘crowdfunding’ qu’on fait, à savoir les prêts et les dons. Tout cela va être mis en place sur les plateformes ». Et de souligner qu’une réflexion autour des solutions les plus flexibles pour répondre aux besoins « immédiats » est menée avec les différentes parties concernées, dont l’AMMC.

Selim Benabdelkhalek

