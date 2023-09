La Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales, au sein du Campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique à Rabat lance deux initiatives à travers sa communauté d’étudiants, de professeurs et de staff administratif. L’une pour accompagner les futurs bacheliers des régions sinistrées et l’autre pour apporter le soutien nécessaire, en termes de formation, aux cadres des administrations publiques impliqués dans la gestion post-séisme :

– Programme d’accompagnement des futurs bacheliers des régions sinistrées :

Ce programme permettra, à partir de cette année, aux lycéens en deuxième année de baccalauréat résidents ou ayant des ascendants résidents dans les provinces sinistrées, de mieux réussir leur transition vers le cycle des études supérieures.

Ce programme vise à préparer 1500 futurs bacheliers sur une durée de 5 ans pour faciliter leur accès au cycle des études supérieures, en particulier les filières relevant des champs disciplinaires de la Faculté. Pour cela, ils bénéficieront d’une série de formations et d’activités de mentoring impliquant les étudiants de la Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales, au sein du Campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique à Rabat.

– Programme de formation des cadres des administrations publiques :

La Faculté, dans le cadre de ses programmes de formation continue, offrira également un cycle dédié aux cadres des administrations publiques impliqués dans le processus de reconstruction. Il portera principalement sur les thématiques liées à la gestion de crise et au développement territorial.

Ce programme s’étale sur 2 années consécutives et bénéficiera à 200 cadres.

