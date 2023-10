La régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau, d’Électricité et de gestion d’Assainissement liquide des provinces d’El Jadida et Sidi Bennour (RADEEJ), dans l’accomplissement de son devoir national, s’est engagée, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, dans l’opération de mobilisation générale visant à reconstruire les villes sinistrées par le séisme d’Al Haouz et apporter l’assistance nécessaire.

Selon un communiqué de la RADEEJ, dès les premières heures suivant le séisme qui a frappé plusieurs villes marocaines, la régie Autonome a mobilisé ses équipes techniques des divisions de l’eau et de l’électricité pour se rendre immédiatement dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua et Taroudant afin de mettre à profit son assistance technique et son expérience accumulée dans ce domaine, ainsi que de contribuer à la réparation des réseaux endommagés.

Les interventions des équipes de la RADEEJ, a ajouté la même source, ont contribué à la réparation des dégâts causés par le séisme et au rétablissement du raccordement et de l’approvisionnement en eau potable et en électricité, que ce soit pour les maisons endommagées ou pour les tentes d’hébergement temporaires.

A ce jour, les équipes de la RADEEJ continuent d’assurer des interventions sur le terrain dans plusieurs villages et douars dans les zones sinistrées, dans le respect des normes de la sécurité et de la santé au travail.

Les employés et les retraités de la RADEEJ, avec le soutien de la directrice générale et du bureau syndical, ont organisé le 16 septembre dernier un convoi de solidarité avec les victimes du tremblement de terre, chargé de vivres, de matelas, de couvertures et d’autres matériels.

