PARTAGER Seedstars et Kowork ouvrent un hub pour entrepreneurs au Maroc

Seedstars et Kowork s’associent pour ouvrir un nouveau hub pour les entrepreneurs : Seedspace Casablanca.

L’objectif de cette association est de supporter les entrepreneurs, les freelances, et les nomades digitaux en quête d’une communauté vibrante et dynamique, désirant créer un impact positif dans la société à travers l’utilisation de la technologie et de l’innovation explique le management. Le hub est déjà opérationnel et prêt à recevoir les visiteurs.

Le mardi 18 Juin une journée porte-ouverte sera dédiée aux entrepreneurs, investisseurs, et acteurs clés de l’écosystème digital Marocain pour leur présenter le Groupe Seedstars et l’espace de travail Kowork.

« Grâce à ce partenariat et à l’expérience internationale de Seedstars dans la création de communautés entrepreneuriales dans les marchés émergents, nous enrichissons nos services à forte valeur ajoutée pour toutes les startups marocaines », explique le directeur dénéral de Kowork, Reda Layt.

De son côté, Aziz Oujdi, managing director de Seedstars Morocco souligné que ce programme d’accompagnement déroulé en même temps dans plus de 13 pays émergents sur 4 continents par des experts et mentors internationaux repense le modèle des incubateurs et des accélérateurs classiques qui reste pour la plupart très localisés.

« Ce programme a pour principal objectif de permettre aux startups d’accélérer et de raccourcir leur cycle de levée de fonds en retravaillant plusieurs aspects de leur entreprise notamment la valorisation; point essentiel dans les négociations entre startups et Investisseurs », explique Aziz Oujdi.

La prochaine promotion commencera le 14 Juin et les inscriptions peuvent déjà être effectuées via irp.seedstars.com.