Le secteur de l’immobilier représente 6,3% du PIB

La secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, Fatna Lkhiyel, a indiqué, mardi à Dubaï, que le secteur de l’immobilier joue un rôle de taille dans l’économie marocaine avec une contribution directe à hauteur de 6,3% du Produit intérieur brut (PIB).

Intervenant lors d’une rencontre sur le thème « l’investissement au Maroc », organisée dans le cadre de l’édition 2019 du Festival de l’immobilier de Dubaï, Mme Lkhiyel a souligné que l’immobilier au Maroc constitue un grand pourvoyeur en termes d’emploi avec environ un million d’emplois générés annuellement, ajoutant que les politiques publiques ont contribué efficacement à la promotion du secteur, notamment à travers les programmes du logement économique qui offrent des facilités fiscales et financières.

Ce dynamisme, a-t-elle poursuivi, permet la production de près 160.000 unités de logement par an et la réduction du déficit en logement qui a passé de 1,2 million d’unités en 2002 à 400.000 actuellement.

La responsable a expliqué que les orientations et les stratégies en matière d’immobilier au Maroc visent notamment à attirer les investissements, à impliquer le secteur privé dans les programmes soutenus par l’État à travers le mécanisme contractuel et à permettre aux catégories aux revenus non stables de recourir à des prêts bancaires.

Par ailleurs, la secrétaire d’Etat a soutenu que l’expérience marocaine dans ce domaine démontre que le développement de l’immobilier passe par la facilitation des investissements, la création d’un environnement respectueux des conditions du développement humain dans ses dimensions sociale et économique ainsi que la promotion de l’aspect environnemental, devenu un choix, stratégique incontournable

Et d’ajouter que le Festival de l’immobilier de Dubaï offre une occasion idoine pour renforcer la coopération et l’échange dans ce domaine et promouvoir le partenariat avec les Emirats arabes unis et les partenaires de ce secteur stratégique.

Pour sa part, Mustapha Allali, vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, a mis en avant lors de cette rencontre les potentialités importantes dont jouit le Royaume dans le secteur de l’immobilier, donnant un aperçu sur les mesures prises au cours des dernières années pour la promotion du secteur et le renforcement de sa contribution au développement économique et social.

Il a tenu à mentionner le rôle de premier plan joué par le secteur privé pour la réalisation des différents projets et chantiers d’immobilier dans le Royaume afin d’améliorer l’offre et fournir un logement adéquat à tous les segments de la société.

Au menu de ce festival de trois jours figurent des rencontres-débats qui mettront en avant les différents aspects de promotion et de développement de l’immobilier à travers le monde et les meilleures pratiques ainsi que les solutions innovantes dans le domaine avec une participation locale, régionale et internationale distinguée.

Le secrétariat d’Etat chargé de l’Habitat, le groupe Al Omrane et d’autres promoteurs immobiliers ont mis en place à cette occasion un stand représentant le secteur de l’immobilier marocain et les opportunités d’investissement dans le domaine dans le Royaume.

Le pavillon marocain a connu une grande affluence des visiteurs, des représentants des pays participant, de la communauté marocaine établie aux Emirats et des médias.

LNT avec Map