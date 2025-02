L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) organise la cinquième édition de la Science Week du 17 au 23 février 2025 sur son campus de Benguérir. Sous le thème « Shaping the Future », cet événement réunit des chercheurs, experts et entrepreneurs du monde entier pour explorer les innovations scientifiques et technologiques qui redéfinissent la société contemporaine.

Fidèle à sa vocation de centre d’excellence en recherche et en innovation, l’UM6P conçoit la Science Week comme un espace de dialogue interdisciplinaire. L’objectif est de favoriser les synergies entre sciences fondamentales, technologies de pointe et enjeux sociétaux majeurs.

Cette édition abordera plusieurs thématiques essentielles. L’intelligence artificielle et son impact sur la médecine, l’éducation et l’économie seront largement discutés. La question de l’agriculture durable et les avancées en agroécologie seront également mises en avant pour une production plus respectueuse de l’environnement. L’innovation technologique et sociale, perçue comme un moteur de transformation économique et environnementale, figurera aussi parmi les sujets abordés. Par ailleurs, les nouveaux matériaux et les perspectives autour de la mine du futur seront examinés, tout comme l’interaction entre science, éthique et philosophie face aux défis posés par l’essor des technologies de rupture. Durant une semaine, ces sujets seront débattus à travers des conférences, ateliers et tables rondes, impliquant une communauté diversifiée d’acteurs académiques et industriels.

L’événement accueillera des figures éminentes du monde scientifique et entrepreneurial, parmi lesquelles Jacob Jones, spécialiste du phosphore et des ressources minérales, ainsi que Tarik Oualalou, architecte de renom. Philippe Esposito, expert en hydrogène vert et en solutions énergétiques durables, sera présent aux côtés de Mark Bürki, algorithmicien et analyste financier, et Richard Lilly, promoteur du concept de « Mine 5.0 ». La médecine sera représentée par Hassan Chelly et Intissar Haddiya, professeurs explorant les interactions entre intelligence artificielle et santé. À ces experts s’ajouteront Daniel Andler, mathématicien et philosophe, Abderrazak El Albani, paléontologue ayant découvert les plus anciennes formes de vie multicellulaire, Choukri Ben Mamoun, expert en maladies infectieuses et professeur à Yale, ainsi qu’Edward Bugnion, co-fondateur de VMware et professeur à l’EPFL. Bernard Lahire, sociologue spécialisé dans les sciences sociales du vivant, et Émile Servan-Schreiber, spécialiste en intelligence collective, complètent ce prestigieux panel.

Des sessions interactives

Science Week 2025 ne se limitera pas à des conférences magistrales. Des sessions interactives permettront aux étudiants de présenter leurs recherches et projets, favorisant ainsi l’engagement et le développement de solutions concrètes. Un moment phare sera le concours « From Idea to Market », mettant en avant des innovations ayant un impact direct sur le monde des affaires et l’entrepreneuriat. De plus, le Village Scientifique offrira un espace immersif dédié aux travaux de recherche des différents départements de l’UM6P.

Dans son discours d’ouverture, Hicham El Habti, Président de l’UM6P, a souligné l’importance de cette semaine scientifique en rappelant que la Science Week est l’occasion de repenser notre rapport à la science et à l’innovation. Il a insisté sur le fait que cet événement constitue un espace d’échange pour imaginer le monde de demain, un monde où la science et l’innovation sont au service du progrès humain et de la préservation de l’environnement, et où l’Afrique doit jouer un rôle majeur.

Face aux défis du changement climatique, de la transition énergétique et de la révolution numérique, la Science Week 2025 mettra en lumière des solutions innovantes pour un avenir plus durable et inclusif.

Cet événement est ouvert aux chercheurs, étudiants, industriels et décideurs souhaitant participer aux débats et contribuer à l’élaboration de solutions d’avenir.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel de l’événement : https://scienceweek.um6p.ma/

