L’agence Tendansia propose au public casablancais d’assistez à un spectacle musical enchanteur qui allie divertissement et éducation pour toute la famille avec Sarah Donna.

En plus d’être un spectacle divertissant, les chansons de Sarah Donna véhiculent un message positif et encourageant autour de sujets tels que l’école, l’éducation, les relations familiales et les émotions. L’agence Tendansia invite petits et grands à découvrir cette artiste aux chansons entraînantes et à danser et chanter sur des thèmes essentiels de la vie.

Ne manquez pas cette occasion de passer un bon moment en compagnie de Sarah Donna, le dimanche 14 mai à 11h au Mégarama Casablanca.

Les billets peuvent être réservés au Mégarama Casablanca, ou sur le site guichet.ma.

