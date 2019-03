PARTAGER Sapress et Sochepress finalisent leur rapprochement

Les acteurs principaux du secteur de la distribution de la Presse écrite au Maroc, Sapress et Sochepress ont finalisé aujourd’hui un rapprochement capitalistique et opérationnel. A travers ce rapprochement le groupe EDITO Ventures pourra maintenir la disponibilité de la Presse auprès des lecteurs sur tout le Royaume dans un contexte marqué par un renchérissement important des coûts de la distribution, annonce un communiqué conjoint.

Ce rapprochement permettra également aux éditeurs de bénéficier de la synergie des deux réseaux de distribution en termes de couverture géographique et de distribution numérique, poursuit le texte.

Le maintien de la présence de la Presse écrite dans toute sa pluralité et partout dans le Royaume, dans des conditions économiques équilibrées, nécessitera par ailleurs l’implémentation des dispositions prévues par l’article 7 de la Loi 88-13 relative à la Presse et à l’Edition. Au-delà de l’activité de distribution de la Presse, le groupe EDITO Ventures soutiendra le développement de ses activités dans les métiers stratégiques : des services de la logistique pour le marché marocain à travers un réseau logistique très performant implanté dans 23 villes du Royaume depuis un hub central dernière génération ; du trading avec la distribution de produits sur un réseau de plus de 5000 points de vente et clients entreprises ; de la culture et de l’éducation à travers l’édition et la distribution des livres et des manuels scolaires, dit-on auprès de groupe.

LNT avec CdP