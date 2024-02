Le sujet de « Dépendance » touche de plus en plus de personnes au Maroc. En effet, la population marocaine enregistre une tendance au vieillissement, la part des plus de 60 ans passant de ~9 % en 2014 à ~13% en 2023, et devant atteindre près de 23% en 2050. Ce vieillissement de la population, ainsi que les maladies et les accidents invalidants, peuvent entraîner une baisse de mobilité

temporaire ou définitive pour une personne ou pour l’un de ses proches dont elle doit ensuite s’occuper sur la durée, à domicile.

Pour répondre à ces besoins grandissants et accompagner les familles dans la prise en charge quotidienne de leurs proches dépendants, la nouvelle offre d’assurance développée par Sanlam garantit à ses assurés une couverture Santé à vie et qui prend en charge les dépenses liées à leur hospitalisation à domicile, qu’il s’agisse du matériel médical, des consommables, des aides-soignants ou des infirmiers, selon un communiqué de presse de l’assureur.

Et d’ajouter que grâce à cette nouvelle offre, Sanlam confirme à nouveau son engagement aux côtés de ses assurés pour leur offrir la meilleure couverture Santé et confirme son positionnement d’assureur innovant et responsable œuvrant pour la protection du plus grand nombre.

LNT avec CdP

