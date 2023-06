Le Conseil de Surveillance de la BMCI réuni en date du 24 mai 2023, sous la présidence de Jaouad HAMRI, a nommé Samir MEZINE au poste de Directeur Général de la BMCI à compter du 1er juin 2023.

A cette occasion, l’ensemble des membres du Conseil de Surveillance de la BMCI souhaitent leurs meilleurs voeux de succès à Samir MEZINE dans ses nouvelles fonctions.

Diplômé du Conservatoire National des Arts et Métiers en 2001, Samir MEZINE a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein du Groupe BNP Paribas. Il a ainsi occupé plusieurs postes à responsabilités dans les métiers du Trade Finance chez BNP Paribas CIB, de l’Inspection Générale, du Corporate Banking, de la Finance Durable et enfin de Directeur de Territoires.

Fort de son expérience de plus de 22 ans, Samir MEZINE contribuera à servir les ambitions de croissance et de développement de la BMCI au service des clients et de l’économie marocaine, explique le groupe dans un communiqué.

Samir MEZINE a 48 ans et est père de 4 enfants.

LNT avec CdP

