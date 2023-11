Le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté ce lundi la résolution 2703, qui renouvelle le mandat de la MINURSO pour une année, jusqu’à fin octobre 2024. Le Maroc s’est félicité de cette nouvelle et pour cause.

Lorsque dans la nuit de samedi à dimanche dernier, quatre déflagrations sont survenues dans la vile de Es-Semara, causant la mort d’une personne et faisant trois blessés, dont deux dans un état grave, de nombreuses inquiétudes ont surgi. Cette attaque contre une ville marocaine de nos provinces du Sud, sur des cibles civiles, a été officiellement revendiquée par le polisario et marque une escalade nouvelle qui ne peut pas être anodine ou fortuite dans le contexte géopolitique international actuel.

A l’approche du vote lundi du Conseil de Sécurité, le polisario pensait mettre un grain de sable dans l’engrenage onusien pour faire échouer l’adoption d’une résolution favorable au Maroc. Pourtant, malgré les discordes actuelles du Conseil de Sécurité sur les questions ukrainiennes depuis plus d’un an et désormais sur la question palestinienne, sur les 13 membres dont 5 permanents, seuls la Russie et le Mozambique se sont abstenus sur le vote de la résolution 2703.

Le polisario et ses maitres d’Alger (ou de Téhéran ?) ont pu constater que sur le dossier du Sahara marocain, la communauté internationale n’est pas dupe et que comparaison n’est pas raison. Car c’est bien le fond du sujet, toutes les cartes ne se valent pas. Dans nos provinces du Sud, la population qui y vit a un enracinement profond au Maroc et jouit de ses pleins droits démocratiques, comme tous les citoyens marocains. Par ailleurs, le Maroc n’a cessé d’investir pour le développement de la région.

L’histoire du Maroc fait état d’un Royaume qui s’étendait jusqu’à Tombouctou, l’Algérie en revanche n’a jamais eu le moindre petit accès à l’Atlantique. Le Sahara s’étend de nos côtes à celle de la mer Rouge en Égypte, l’Algérie en détient la part du lion avec 90% de sa superficie, et les peuples nomades qui l’ont toujours habité et traversé, seraient en conflit avec le Maroc pour leur droit légitime à leur auto-détermination sur un bout de territoire tracé au couteau et à la règle ? Non, c’est insulter la cause palestinienne et ce qu’endure le peuple palestinien depuis des décennies que de s’en approprier la légitimité ou de chercher à profiter d’un contexte où des milliers de civils meurent chaque jour. Personne ne séquestre le peuple Sahraoui, le peuple sahraoui est marocain et le Maroc œuvre dans la légalité internationale, plaçant volontairement le sort de sa juste cause nationale entre les mains des instances onusiennes, pour en garantir la légitimité. Les images sur les réseaux sociaux sont incontrôlables dans leur viralité et leur instantanéité, jamais le Maroc n’aurait pu cacher des exactions ou des violences quelconques sans qu’il soit cloué au pilori.

Ce sont toutes ces raisons entres autres, qui expliquent que même un Conseil de Sécurité autrement divisé, demeure consensuel lorsqu’il s’agit d’évaluer qui semble vouloir faire avancer le dossier et qui a intérêt à le saboter. Et, pour ceux qui craignaient que le contexte international ait affaibli le momentum du Maroc, quelques nouvelles risquent même de passer comme des couleuvres. Ainsi, la France à travers son ambassadeur à l’ONU, a rappelé le « soutien historique, clair et constant » de l’hexagone au plan d’autonomie marocain et a appelé à la reprise des tables rondes qui rassemblaient le Maroc, la Mauritanie, le polisario et l’Algérie. Ces déclarations sont un signal fort de la France, peut-être même un appel du pied et un pas vers un réchauffement entre Paris et Casablanca. Mais, c’est aussi un message clair pour Alger qui voit la France revirer en faveur du Maroc sur un dossier majeur. Les États-Unis aussi ont réitéré avec vigueur et encouragements leur soutien à la position marocaine, ce qui explique aussi dans une certaine mesure l’abstention de Moscou. En réalité, si 84% des membres de l’ONU sont désormais acquis à la cause marocaine, ni la Russie ni encore moins le Mozambique ne suffiront à aider l’Algérie à inverser la vapeur.

Le règlement du dossier du Sahara sur la base de la proposition du Maroc a encore besoin de temps, mais ce n’est plus qu’une question de temps.

Zouhair Yata

Partagez cet article :