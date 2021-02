Saham Assurance a présenté lors d’une conférence de presse virtuelle, ses résultats au titre de l’année 2020, ce mardi 24 février. M. Christophe Buso, Directeur Général, qui a assuré la présentation, a logiquement débuté son intervention en rappelant que la pandémie ayant touché l’ensemble des secteurs d’activité, l’assurance, si elle n’a pas été mise à l’arrêt comme l’hôtellerie et le tourisme, en a subi avec force les effets. Si l’entreprise reste leader en termes de réseau d’agences, d’assurance santé, et d’assurance auto, gérer la crise a « nécessité beaucoup de réactivité et d’adaptabilité », a expliqué M. Buso, rappelant que toutes les agences Saham sont restées ouvertes pendant l’état d’urgence. Selon le DG, en plus de la pandémie en elle-même, 2020 a été marquée par des comportements de consommation modifiés, une concurrence renforcée, un marché actions en berne et des taux d’intérêt en forte baisse.

Dans ce contexte difficile, Saham Assurance a bouclé l’exercice passé avec une très forte baisse de son chiffre d’affaires et de son résultat net. Ainsi, l’assureur a réalisé un CA de 5,12 MMDH, en repli de 5,5% en glissement annuel. L’assureur explique que cette baisse provient surtout de la contreperformance de la branche Vie, dont le CA a à peine atteint 819 MDH, en recul de 25,5%. Selon M. Buso, cette baisse est essentiellement liée à l’épargne. Par contre, la branche Non-Vie a vu son chiffre d’affaires augmenter pour atteindre 4,3 MMDH (+0,4%). On notera une bonne performance du résultat financier en Vie, dont les actifs sont moins sensibles aux fluctuations du marché que ceux en Non-Vie, dont le résultat financier est en forte baisse. Par ailleurs, les provisions techniques ont augmenté de 0,8%, alors que les placements affectés aux opérations d’assurances sont en hausse de 1,4%, à 14,7 MMDH. Le ratio S/P a repris un trend positif sur la fin d’année, avec même un léger effet de rattrapage, grâce notamment à une très bonne maîtrise des charges, dont le poids est resté inchangé malgré la baisse du CA. Enfin, le résultat net atteint, de son côté, 201 MDH, en chute de 50,6% en glissement annuel.

Selon M. Buso, l’exercice passé a conforté Saham Assurance dans sa stratégie, qui repose sur deux axes, à savoir « assurer une croissance profitable sur toutes les branches d’activité », et « améliorer la qualité de service et l’expérience client pour devenir la compagnie marocaine de référence ». Nous noterons enfin que le Conseil d’administration a approuvé la nomination d’Abdessamad Talbi, en tant que DG délégué en charge des opérations d’assurance Automobile et du réseau exécutif.

SB

