OCP Africa prend part, du 20 au 29 juillet à Kigali, à la 16ème édition du Salon de l’Agriculture du Rwanda (Agrishow 2023), qui se tient sous le thème « La transformation de l’agriculture en un secteur résilient et compétitif grâce à la technologie, l’innovation et l’investissement ».

Fournisseur pionnier des solutions de fertilisants adaptées aux conditions locales et aux besoins des sols et des cultures, OCP Africa participe à cette édition à travers la mise en place d’un « Village des partenaires », dans le cadre du projet « Nourrir le futur Rwanda, » en partenariat avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Le Stand OCP Africa connaît une grande affluence, notamment de la part des agriculteurs désirant connaître les services et produits proposés par la société et bénéficier des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée, développées par le Groupe marocain dans les domaines de la production agricole et de la sécurité alimentaire.

Ce Salon constitue pour OCP Africa une opportunité de présenter aux visiteurs notamment le programme « School Lab » qui bénéficie à près de 30.000 agriculteurs rwandais, leur permettant de développer leurs pratiques agricoles.

Le Stand OCP Africa présente également aux visiteurs intéressés par ce programme basé sur l’orientation et le soutien, des exposés et des ateliers interactifs sur les meilleures pratiques agricoles, à même d’augmenter la production, ainsi que des consultations permettant aux agriculteurs locaux de réaliser les meilleurs niveaux possibles de productivité.

Le programme du Salon, qui devrait attirer plus de 2.000 visiteurs et 500 exposants de 16 pays, prévoit des rencontres et des ateliers visant à développer l’utilisation de la nouvelle technologie et des innovations dans le domaine agricole. Il ambitionne également d’encourager les investissements agricoles afin d’augmenter la compétitivité du secteur et garantir la sécurité alimentaire au niveau du continent.

