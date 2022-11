Le gouvernement britannique n’a aucune intention d’assouplir le Brexit pour se rapprocher de l’Union européenne, a assuré lundi le Premier ministre Rishi Sunak au lendemain d’informations de presse laissant entendre que Londres pourrait chercher à resserrer ses liens avec l’UE.

« Laissez-moi être sans équivoque à ce sujet (…) Le Royaume-Uni ne cherchera aucune relation avec l’Europe qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE », a déclaré Rishi Sunak lors d’une conférence de la principale organisation patronale du pays, à Birmingham.

« J’ai voté pour le Brexit. Je crois et je sais que le Brexit peut apporter et apporte déjà d’importants bénéfices et opportunités pour le pays », a-t-il ajouté, citant la reprise du contrôle de l’immigration par le Royaume-Uni depuis la sortie de l’UE, ou encore les accords commerciaux signés avec d’autres pays.

Cette défense du Brexit intervient au lendemain d’informations de presse selon lesquelles Londres chercherait à resserrer ses liens avec Bruxelles, trois ans après avoir quitté l’Union européenne.

Selon le Sunday Times, « des membres du gouvernement prévoient de mettre la Grande-Bretagne sur la voie d’une relation similaire à celle de la Suisse avec l’Union européenne ». Une initiative qui serait « destinée à renforcer les liens économiques » avec l’Union européenne.

Dimanche, un porte-parole du gouvernement avait déjà démenti un tel projet, qualifiant l’article de « catégoriquement faux ».

Lundi, le secrétaire d’Etat à l’immigration Robert Jenrick, a aussi insisté sur le fait que le Royaume-Uni avait désormais « une position bien définie » sur ses relations avec Bruxelles, avec l’accord de sortie de l’UE conclu en 2019.

En vertu de cet accord, le Royaume-Uni est sorti du marché unique, même si les échanges continuent d’être largement exempt de droits de douane, a mis fin à la liberté de mouvement et ne contribue plus financièrement à l’UE.

« Ces principes fondamentaux sont ceux qui gouverneront nos relations à l’avenir », a affirmé M. Jenrick sur Sky News.

Les propos tenus la semaine dernière par le ministre des Finances Jeremy Hunt, qui a indiqué souhaiter voir « la grande majorité » des barrières douanières abolies entre son pays et l’UE, ont aussi suscité des interrogations sur l’intention du gouvernement dans les rangs des conservateurs eurosceptiques.

Les difficultés économiques et financières actuelles du Royaume-Uni font émerger de plus en plus de critiques sur les effets du Brexit, alors que l’organisme chargé des prévisions économiques (OBR) a estimé la semaine dernière que le Brexit avait eu « un impact négatif important » sur les échanges commerciaux du pays.

Selon un sondage YouGov, 56% des Britanniques estiment désormais que le Brexit était une erreur.

LNT avec Afp

Partagez cet article :