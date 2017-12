PARTAGER Royal Air Maroc commande 4 nouveaux Dreamliners

Boeing et Royal Air Maroc ont annoncé aujourd’hui une commande pour quatre nouveaux avions 787-9 Dreamliners, évaluée à 1,1 milliard de dollars au prix catalogue. Les appareils permettront à la compagnie nationale marocaine d’étendre ses services, notamment à l’international.

La commande, précédemment répertoriée comme non identifiée sur le site des commandes et livraisons de Boeing, comprend deux 787 achetés en décembre 2016 et deux autres achetés ce mois-ci.

Royal Air Maroc, qui a déjà pris livraison de cinq 787-8, portera sa flotte de 787 à un total de neuf avions. Royal Air Maroc exploite les 787 sur les routes internationales de Casablanca vers l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Europe et prévoit de densifier le service à ces zones avec les avions supplémentaires.

« Aujourd’hui, Royal Air Maroc propose des vols directs vers 80 destinations internationales. Grâce à notre position géographique unique et à la qualité de notre service, nous transportons des clients du monde entier vers leurs destinations. Avec plus de 850 vols par mois vers l’Afrique, Royal Air Maroc est la compagnie aérienne qui dispose de la plus large présence sur le continent », a déclaré Abdelhamid Addou, Président de Royal Air Maroc. Il a également ajouté : « Notre vision est d’être la compagnie aérienne leader en Afrique en termes de qualité de service, de qualité des avions et de connectivité. Commander des avions de nouvelle génération tels que le Dreamliner met notre compagnie sur la bonne voie pour réaliser cette vision. »

« Les commandes additionnelles de Royal Air Maroc sont une formidable reconnaissance de la performance économique, de l’efficacité énergétique et de l’expérience passagers inégalée du Dreamliner », a précisé Ihssane Mounir, Vice-président des ventes et du marketing monde de Boeing Commercial Airplanes. « A travers l’expansion de la relation entre nos entreprises, qui remonte à près de 50 ans, Boeing est fier de soutenir les projets de croissance de Royal Air Maroc en Afrique et de relier davantage le Maroc au reste du monde. «

LNT avec CdP