Les acteurs clés des filières oléagineuses du Maghreb et de la France se préparent à se réunir lors de la 2ème édition des Rencontres Maghreb Oléagineux (RMO), les 5 et 6 mars 2024 à Rabat. Coorganisé par l’Association Agropol et la Fédération FOLEA, cet événement réunira des délégations de France, Tunisie, Algérie et Maroc pour échanger sur les défis et opportunités des filières oléagineuses dans un contexte de dérèglement climatique, en vue de développer des solutions pour une agriculture durable.

Le thème central sera « La filière oléagineuse : levier de résilience face au changement climatique et aux enjeux de souveraineté alimentaire au Maghreb ». Mohammed El Baraka, Président de la FOLEA, souligne l’importance de ces rencontres pour stimuler des solutions novatrices en vue d’une souveraineté alimentaire et d’un développement durable au Maghreb. De son côté, Augustin David, Président d’Agropol, met en avant l’importance d’une coopération régionale pour relever les défis agricoles.

« Les RMO représentent une opportunité de partage d’expériences et de réflexions sur le développement des filières oléagineuses mais également sur leurs contributions à une agriculture durable et plus résiliente face au changement climatique», a-t-il précisé.

Au programme, des visites de parcelles et des ateliers de travail axés sur les rôles, défis et opportunités des filières oléagineuses, ainsi qu’une table ronde sur l’évolution des politiques publiques et des financements agricoles face au changement climatique. Les Rencontres Maghreb Oléagineux visent à créer des synergies et à développer des solutions communes entre les acteurs des filières oléagineuses des quatre pays.

Partagez cet article :