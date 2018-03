PARTAGER RMA et la CNPAC partenaires pour le sécurité routière

Le partenariat entre la Royale Marocaine d’Assurance et le CNPAC s’inscrit pleinement dans l’engagement de RMA dans la prévention routière, selon un communiqué du groupe. En effet, poursuit le texte, RMA met la sécurité routière, enjeu de santé publique, au cœur de sa politique de mobilité responsable et s’appuie sur son expertise technique, sur son réseau national pour une politique de sensibilisation à grande échelle.

Zouheir Bensaid, Président directeur général de RMA, déclare : «Nous sommes convaincus que le partenariat public/privé et la mobilisation de l’ensemble des acteurs restent la meilleure approche pour contribuer à faire baisser le risque routier au Maroc».

RMA contribue à de nombreuses actions lancées par le CNPAC en vu de réduire les risques et imprévus liés au danger de la route, et ce dès le lancement de la Journée Nationale de la Sécurité Routière le 19 février dernier, notamment en tant que mécène du trophée du meilleur conducteur, mais aussi en tant que membre organisateur et impliqué dans la Caravane de de sensibilisation sous le thème «En rase campagne, soyons vigilants» qui sillonne plusieurs régions du sud du Maroc depuis le 20 février 2018.

A rappeler que RMA concrétise à travers ses actions, un partenariat public-privé signé avec CNPAC, en octobre 2017 et visant à faire baisser le risque routier.

Dans ce sens, les deux partenaires se sont engagé à mener de concert un programme annuel axé globalement sur :

• la formation des conducteurs relevant des acteurs institutionnels et professionnels et la sensibilisation en milieu universitaire,

• la réalisation d’études et d’expertises sur la sécurité routière,

• l’organisation de séminaires thématiques et d’actions de sensibilisation à large spectre

• la construction de pistes dédiées à l’éducation et à la sécurité routière des enfants et des aménagements de sécurisation des abords des écoles primaires au Maroc.

LNT avec CdP