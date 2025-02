Le 21 février 2025 à 18h30, au Cinéma Renaissance à Rabat, la Nabda Foundation organise l’événement RISEx, soutenu par Axa Services Maroc, la Fondation Hiba, Handicap International et l’Institut Français. Après le succès de la première édition à Casablanca, en partenariat avec la CIMR lors de la Journée Mondiale du Handicap 2024, RISEx revient avec l’objectif de favoriser l’inclusion et de promouvoir une vision différente du handicap.

L’événement réunira six intervenants, chacun avec un parcours personnel remarquable. Ces témoins partageront leurs expériences, leurs défis et leurs réussites, dans le but de sensibiliser le public à la question du handicap et d’offrir des récits inspirants.

La Nabda Foundation, fondée en 2021, œuvre pour une société plus inclusive, en mettant l’accent sur le sport, l’art et l’emploi. L’ONG soutient l’autonomie des personnes en situation de handicap à travers des programmes visant à renforcer la confiance en soi et à promouvoir l’insertion professionnelle.

