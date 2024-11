Du 7 novembre au 14 décembre 2024, l’Institut français du Maroc rend hommage à la réalisatrice marocaine Dalila Ennadre à travers une rétrospective de sept de ses films documentaires. Cet événement se déroulera en présence de sa fille, Lilya Ennadre, ainsi que de proches de la cinéaste.

Organisée par Laya Prod et soutenue par la chaîne 2M, le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) et Culture Plus Conseil, cette tournée s’arrêtera dans dix villes du pays, offrant au public l’occasion de plonger dans l’univers cinématographique de Dalila Ennadre, riche en émotions et en réflexions.

Lilya Ennadre participera à plusieurs projections des films de sa mère, Dalila Ennadre, où elle partagera ses souvenirs et réflexions sur son œuvre. Sa présence est prévue aux projections de Jean Genet, notre père des fleurs à la Cinémathèque de Tanger le 9 novembre, El Batalett au Théâtre 121 de l’IF Casablanca le 12 novembre, à Rabat le 17 novembre, et à Marrakech le 19 novembre. Le programme de la rétrospective inclut également Des murs et des hommes le 7 novembre à Tanger, La caravane de Mé Aïcha le 13 novembre à Marrakech, et d’autres films à Kénitra, Rabat, El Jadida et Oujda jusqu’au 14 décembre.

