Le Salon International du E-Marketing, E-Commerce et Marketing d’Affiliation, EMEC EXPO, revient pour sa 4ème édition du 11 au 13 septembre 2024 à La Foire Internationale de Casablanca. Cet événement réunira des experts du marketing numérique, des entrepreneurs de l’e-commerce et des spécialistes du marketing d’affiliation, offrant une plateforme incontournable pour les professionnels du secteur.

Pour cette édition, EMEC EXPO introduit les EMEC Influence Awards, une nouvelle catégorie dédiée aux influenceurs marocains. Ces prix visent à reconnaître l’impact et la créativité des talents numériques dans la promotion des marques sur les réseaux sociaux.

« Cette année, l’intégration d’EMEC Influence Awards à notre programme reflète notre volonté d’embrasser l’évolution constante du digital et de soutenir ceux qui façonnent l’avenir du marketing et de la création de contenu », a déclaré Salah Eddine Mimouni Co-Organisateur de l’EMEC EXPO.

Le programme comprendra des sessions pratiques et des ateliers pour aider les influenceurs à perfectionner leurs compétences. Les prix EMEC Influence Awards récompenseront les meilleurs influenceurs et créateurs de contenu pour leur innovation et leur engagement.

Les inscriptions pour EMEC EXPO 2024 sont ouvertes sur le site officiel www.emecexpo.com.

Partagez cet article :