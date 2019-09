PARTAGER Résultats semestriels : TAQA Morocco en bonne forme, malgré la hausse des prix du charbon

Jeudi 26 septembre, M. Abdelmajid Iraqui Houssaini, président du directoire de TAQA Morocco, accompagné du top management de la compagnie, ont reçu la presse pour le traditionnel exercice de présentation des résultats semestriels du groupe.

Le chiffre d’affaires consolidé du producteur privé d’électricité au Maroc, s’est élevé à 4,512 MMDH à fin juin 2019, en progression de 8% par rapport à l’exercice précédent. Le semestre a été marqué par la « progression et consolidation des performances opérationnelles », selon M. Iraqui, mais aussi par la hausse, fin 2018 et début 2019, des cours mondiaux du charbon, qui ont évidemment directement impacté les performances opérationnelles de la compagnie.

Sur ce point, le président du directoire a expliqué que depuis 10 ans, le charbon connaît des cycles de prix difficilement prédictibles. Alors que dans le passé, ces cycles s’étalaient sur 5 ans, puis 3 ans, pour maintenant évoluer dans la même année. « Nos approvisionnements en charbon sont liés aux plans de début d’année », dixit M. Iraqui, à travers des contrats de 12 à 24 mois passés en début d’année, et se basant sur les prix au dernier trimestre par rapport à la fixation du plan de maintenance/production. Ainsi « sur le contrat long terme, nous subissions les évolutions d’année en année », a-t-il expliqué, soulevant toutefois la possibilité de voir la baisse actuelle des cours affecter les résultats du 2ème semestre.

Taqa Morocco affiche également une augmentation des investissements consolidés de 20% à 23 MDH, qui comprennent essentiellement des projets de maintenance des unités ainsi que des projets relatifs aux systèmes d’information.

Le groupe a également assaini son endettement, et ainsi, l’endettement net consolidé a enregistré une baisse de 7% par rapport à fin juin 2018, venant principalement des remboursements de la période conjugués à la baisse du besoin en fonds de roulement consolidé.

Côté opérationnel, Taqa Morocco a fourni de gros efforts sur le taux de disponibilité de ses unités industrielles, atteignant pour les unités 1 à 4 le chiffre de 97% contre 92,5% l’an passé à la même période, et pour les unités 5 et 6 un taux de disponibilité de 94,4% contre 95,2% au 30 juin 2018.

Essentiellement à cause du prix du charbon, le Résultat d’Exploitation s’établit à 1 243 MDH, et le Résultat Net Part du Groupe passe de 543 MDH à 507 MDH au 30 juin 2019. Ainsi, le taux de marge nette consolidée qui s’élève à 14,6% au 30 juin 2019 contre 16,8% au 30 juin 2018.

Au niveau des indicateurs bilantiels, TAQA Morocco affiche des fonds propres de 6 037 MDH, un gearing de 50% et un BFR de 809 MDH.

M. Iraqui a également insisté sur deux points essentiels dans le développement et la stratégie de TAQA Morocco. Le premier concerne l’environnement. En effet, la « centrale est financée par des bailleurs de fonds internationaux qui s’alignent sur les guidelines » de la Banque Mondiale concernant les mesures de protection de l’environnement et de limitation de la pollution. TAQA Morocco se trouve donc dans l’« obligation de se conforme aux guidelines de la BM », à travers un investissement initial de 200 M$, et un budget annuel environnemental de 30 MDH.

Dernier point, nous ne manquerons pas de saluer les efforts de la société en ce qui concerne la digitalisation. Bien qu’elle reconnaisse que l’énergie accuse un retard comparée à d’autres secteurs, quand certaines sociétés considère que la digitalisation c’est faire un site web et offrir quelques opérations en ligne, TAQA Morocco digitalise sa maintenance, à travers la mise en place de machines intelligentes qui délivrent de la data sur leur fonctionnement en temps réel, permettant une approche prédictive de la maintenance et ainsi une optimisation des coûts et de la disponibilité.

SB