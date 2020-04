PARTAGER Résultats semestriels : Les résultats de Maroc Telecom tirés par l’international

Le groupe Maroc Telecom vient de publier ses résultats consolidés au titre du 1er trimestre 2020.

Le nombre de clients du Groupe atteint près de 69 millions à fin mars 2020, en hausse de 11,3% sur un an, tiré par la hausse soutenue des parcs au Maroc et dans les filiales (+15,8%) avec l’intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du Groupe depuis le 1er juillet 2019.

Dans ces conditions, à fin mars 2020, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 9 MMDH, en hausse de 4,0% (+2,0% à base comparable), grâce à la croissance combinée du chiffre d’affaires du Groupe à l’International (+6,9% à variation courante et +2,1% à base comparable) et de celui des activités au Maroc en léger progrès (+0,3%). Il est à noter que la base comparable illustre les effets de consolidation de Tigo Tchad comme si elle était effectivement produite le 1er janvier 2019, le maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA et la neutralisation de l’impact de l’application de la norme IFRS16 sur l’EBITDA, l’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté Part du Groupe, le CFFO ajusté et la dette nette.

Au premier trimestre, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc Telecom atteint 4,8 MMDH, en hausse 3,1% (+2,2% à base comparable). Le taux de marge d’EBITDA se maintient au niveau élevé de 51,5% (+0,1 pt à base comparable).

Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté consolidé du Groupe s’élève à 2,9 MMDH, en hausse de 0,3% (+0,4% à base comparable. La marge d’EBITA ajustée perd 1,2 pt, mais reste à un niveau satisfaisant de 31,3%.

Ainsi, le Résultat Net ajusté Part du Groupe ressort à 1,6 MMDH, en amélioration de 0,9% (+1,4% à base comparable) par rapport à la même période de l’année précédente, soutenu par la progression des activités à l’international.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés s’établissent à 2,89 MMDH, en amélioration de 4,3% par rapport à la même période de 2019 (+0,6% à base comparable), sous l’effet de la hausse de l’EBITDA.

.A l’occasion de la publication des résultats trimestriels, M. Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré : « Les résultats de ce premier trimestre sont portés par l’essor de la base clients et des revenus Data dans l’ensemble des pays de

présence du Groupe. Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de confinement, le Groupe reste totalement mobilisé pour la protection de ses salariés et de ses clients. Le Groupe a su assurer la disponibilité et la continuité de ses services dans des conditions exceptionnelles imposées par la pandémie. Il a ainsi mobilisé rapidement des ressources technologiques pour augmenter les capacités des réseaux afin de faire face à l’augmentation des usages Data. »

A propos de la pandémie COVID-19

Tout en aménageant les conditions de travail et de sécurité sanitaire pour ses collaborateurs, Maroc Telecom assure une continuité de son activité dans de bonnes conditions aussi bien en termes de réponses aux sollicitations de ses capacités réseaux qu’au niveau de ses centres d’appels et de ses agences, déclare le groupe.

Dans le cadre de la mobilisation générale et à l’instar des grands Groupes du pays, Maroc Telecom s’est engagé à contribuer au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus à hauteur de 1,5 milliards de dirhams. Dans les filiales, des mesures de continuité de service et de protection ont été mises en place en collaboration avec les autorités respectives et conformément aux mesures adoptées au niveau de chaque pays. Le Groupe met tout en œuvre pour minimiser les impacts de cette crise sur ses activités, conclut-on auprès de Maroc Telecom.

LNT avec CdP