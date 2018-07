PARTAGER Résultats Groupe PSA : Forte croissance et rentabilité record

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 38 595 M€ au 1er semestre de 2018, en hausse de 40,1% par rapport au 1er semestre de 2017 et de 22,9% à taux de change (2015) et périmètre constants. Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD s’établit à 22 149 M€ en hausse de 11,4% par rapport au 1er semestre 2017. Cette hausse provient notamment de l’amélioration des mix volume et pays (+5,4%), du mix produit (+4,7%) et des ventes aux partenaires (+3,2%), qui compensent les effets négatifs des taux de change (-2,9%). Le chiffre d’affaires de la division Automobile OV s’établit à 9 946 M€ au 1er semestre 2018.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à 3 017 M€, en hausse de 48,1%. Le résultat opérationnel courant de PCD progresse de 29,9% par rapport au 1er semestre 2017, à 1 873 M€. Ce niveau de rentabilité record de l’ordre de 8,5% a été atteint en dépit de la hausse du coût des matières premières et de l’impact négatif des taux de change, grâce à l’augmentation des ventes, d’un mix produit favorable et de la poursuite de la baisse des coûts. Le résultat opérationnel courant d’OV représente 502 M€ de profit au 1er semestre 2018.

La marge opérationnelle courante du Groupe est de 7,8%, en hausse de 0,4 point vs le 1er semestre 2017.

Les produits et charges opérationnels non courants du Groupe s’élèvent à -750 M€, par rapport aux -112 M€ du 1er semestre 2017.

Le résultat financier du Groupe s’élève à -218 M€ contre -121 M€ au 1er semestre 2017.

Le résultat net consolidé du Groupe a atteint 1 713 M€, en progression de 242 M€ par rapport au 1er semestre 2017. Le résultat net part du Groupe est de 1 481 M€, en hausse de 226 M€ par rapport à 1er semestre 2017.

Le résultat opérationnel courant de Banque PSA Finance est de 510 M€ , en hausse de 63,5%.

Le résultat opérationnel courant de Faurecia s’établit à 642 M€, en hausse de 10,1%.

Le Free Cash Flow des activités industrielles et commerciales s’établit à 2 577 M€ et le Free Cash Flow opérationnel s’élève à 3 191 M€, dont 1 157 M€ pour OV.

Le stock total PCD, y compris le réseau indépendant, s’élève à 412 000 véhicules au 30 juin 2018, en augmentation de 38 000 véhicules depuis la fin du mois de juin 2017. Le stock total OV, y compris le réseau indépendant, est de 216 000 véhicules au 30 juin 2018.

La position financière nette des activités industrielles et commerciales s’élève à 8 257 M€ au 30 Juin 2018, en hausse de 2 063 M€ par rapport au 31 décembre 2017.

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, déclare : « Le Groupe démontre depuis 2014 sa capacité constante à améliorer sa rentabilité, son efficacité ainsi que ses volumes de ventes, malgré un contexte difficile. Les bons résultats que commencent à générer les équipes d’Opel Vauxhall démontrent tout le potentiel du nouvel Opel Vauxhall. L’agilité et la discipline des équipes dans l’exécution sont des atouts pour atteindre nos objectifs. »

En 2018, le Groupe prévoit un marché automobile stable en Europe, en hausse de 4% en Amérique latine, 10% en Russie et 2% en Chine.

Le plan Push to Pass fixe les objectifs suivants pour le Groupe PSA (hors Opel Vauxhall) :

– une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division automobile sur la période 2016-2018 et une cible supérieure à 6% en 2021 ;

– une croissance de 10% du chiffre d’affaires du Groupe entre 2015 et 2018 , en visant 15% supplémentaires d’ici 20219.

LNT avec CdP