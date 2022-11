Le Groupe OCP, acteur majeur de l’industrie des engrais, vient de publier ses résultats à fin septembre, qui sont probants : « Les résultats d’OCP ont pleinement profité de la hausse généralisée des prix, avec des performances opérationnelles et financières records. Notre marge d’EBITDA de 48%, nous place en première place du secteur et reflète notre capacité à adapter notre production et à rediriger nos exportations vers les marchés à forte croissance grâce à notre flexibilité industrielle et notre agilité commerciale », dit-on auprès d’OCP. Et de noter qu’en renforçant son leadership en matière d’optimisation des coûts et d’excellence opérationnelle, OCP s’appuie sur un business modèle qui le positionne à l’avant-garde de l’industrie et le permet de naviguer les éventuels changements des conditions économiques : « Conformément à nos attentes, les prix des engrais ont enregistré une baisse au troisième trimestre, en raison d’une demande impactée par les prix records du premier semestre ainsi que les niveaux de stocks élevés et les conditions météorologiques défavorables dans quelques régions », explique-t-on à l’OCP.

Dans ce contexte, le Groupe a affiché une hausse significative de son EBITDA à hauteur de 76% et une croissance de 55% du chiffre d’affaires : « Les engrais continuent de représenter la part la plus conséquente de nos ventes, soit 65% du chiffre d’affaires total à fin septembre 2022, contre 60% l’année dernière. Les marchés à forte demande comme l’Amérique du Sud, l’Asie et l’Afrique ont représenté 87% de nos exportations en volume sur la période ».

Côté résultats clés à fin septembre 2022, le chiffre d’affaires a atteint 89 538 MDH, contre 57 646 MDH au cours de la même période en 2021. L’EBITDA s’est établi à 42 964 MDH, en hausse par rapport aux 24 478 MDH réalisés en 2021. La marge d’EBITDA s’est améliorée pour s’établir à 48% contre 42% l’année précédente. Les dépenses d’investissement se sont élevées à 15 226 MDH contre 7 126 MDH réalisés un an plus tôt.

Pour les résultats opérationnels et financiers à fin septembre 2022, les conditions de marché sont restées solides tout au long des neuf premiers mois de 2022, reflétant principalement une situation tendue de l’offre liée au conflit russo-ukrainien et à la réduction des exportations chinoises. Les prix des engrais phosphatés ont accusé une baisse progressive au cours du second semestre de 2022, en raison d’une baisse de la demande sur la plupart des marchés clés, notamment au Brésil, où les niveaux de stocks étaient élevés, ainsi qu’en Europe et aux États-Unis, qui ont connu des conditions météorologiques défavorables.

En outre, la baisse significative des prix du soufre sur le troisième trimestre a donné de l’élan à la baisse des prix. A fin septembre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe a enregistré une hausse de 55% par rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 89 538 MDH.

Cette performance s’explique principalement par la hausse des prix de vente dans toutes les catégories de produits, qui a largement compensé la baisse des volumes exportés d’une année sur l’autre. Sur la période, le chiffre d’affaires de la roche a augmenté de 74% par rapport à la même période de l’année dernière, résultant principalement de la hausse des prix qui a permis d’atténuer la baisse des volumes exportés. Le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique a affiché une légère baisse de 6% d’une année sur l’autre, la baisse des volumes d’exportation, principalement vers l’Europe et l’Inde, ayant largement compensé l’augmentation des prix de l’acide phosphorique. La baisse des volumes de vente vers l’Inde s’explique principalement par l’évolution du mix produit en faveur des engrais. Pour les engrais, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois a augmenté de 68%, principalement en raison de l’amélioration des prix de vente qui a compensé l’impact de la baisse des volumes d’exportation. La marge brute s’est élevée à 56 246 MDH, en hausse par rapport aux 37 875 MDH enregistrés un an plus tôt. L’amélioration des prix de vente ayant largement contrebalancé la hausse des coûts des matières premières, à savoir, l’ammoniaque et le soufre. L’EBITDA sur les neuf premiers mois de 2022 a enregistré une croissance de 76% d’une année sur l’autre, pour s’établir à 42 964 MDH, contre 24 478 MDH, pour la même période de l’année dernière. La hausse des prix de vente, ainsi que l’efficacité opérationnelle du Groupe se sont traduites par une solide marge d’EBITDA de 48%. Le résultat d’exploitation s’est élevé à 36 328 MDH, nettement supérieur aux 17 735 MDH enregistrés un an plus tôt.

