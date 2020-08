PARTAGER Résultats, Disway fait preuve de résilience face à la crise

Le distributeur en gros de matériel informatique et télécoms, Disway, a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 826 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2020, en croissance de 3,3% par rapport à la même période une année auparavant.

Pour le seul deuxième trimestre, le CA a reculé de 4,1% à 355 MDH, indique le dans un communiqué, ajoutant que le segment Volume (PC fixes et portables, produits d’impression et imagerie, etc) est ressorti avec un chiffre d’affaires de 285 MDH, en léger repli de 1,4% par rapport à 2019. Durant le mois de mars dernier, Disway a enregistré une forte demande sur ce segment, liée à la volonté des entreprises et des particuliers de s’équiper en matériel informatique dans le cadre du télétravail. Cette demande s’est par la suite contractée à partir du mois d’avril (premier mois plein de confinement), relève la même source, notant que les enseignes de vente au détail étant pour la majorité fermées pendant cette période, les ventes ont connu un ralentissement.

S’agissant du segment Value (Stockage, serveurs, réseau, sécurité, etc), son CA a baissé de 17,9% à 61 MDH, en raison de l’absence d’appels d’offres et de l’interdiction de livraison dans de nombreux sites sur ce segment pendant cette période de pandémie.

Côté investissements et perspectives, Disway se dit confiant et optimiste puisque la crise actuelle a permis de mettre en évidence le besoin pressant des entreprises et des particuliers de s’équiper en matériel informatique, faisant savoir que le projet d’investissement d’une nouvelle plateforme logistique sur un nouvel axe stratégique « est toujours à l’étude ».

« Malgré le contexte particulièrement difficile à cause de la crise du Covid-19, Disway reste confinant sur sa résilience pour limiter l’impact sur ses comptes 2020 au vu de l’évolution actuelle de ses agrégats », conclut le communiqué.

LNT avec MAP