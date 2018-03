Des résultats au beau fixe pour le groupe Managem

par Imane Jirrari |







Le Conseil d’administration de Managem, réuni le mardi 20 mars, sous la présidence de M. Imad Toumi, a arrêté les comptes annuels clos du 31 décembre 2017.

L’année 2017 a été marquée par des avancées significatives dans la concrétisation de la stratégie de croissance du groupe, avec un programme d’investissement soutenu de 1 200 MDH, dont 600 MMDH est consacré pour la recherche et les nouveaux projets.

Un bilan positif pour 2017

En termes de ressources et de réserves, l’année 2017 a enregistré un bilan de recherche positif grâce à un investissement d’exploration de 235 MDH engagé autour des sites en exploitation, à savoir le rallongement de la durée de vie des mines d’imiter et de Draa-Sfar de deux années, et renouvellement des réserves exploitées de l’ensemble des autres mines. L’extension des usines a également contribué à la progression des résultats du groupe minier Marocain.

En vue de développer l’activité or, le groupe a lancé la construction effective de l’extension de l’unité de production au Soudan, avec l’objectif de doubler la capacité actuelle. Le démarrage de l’extension est prévu pour le 2e semestre 2018.

L’année 2017 a connu également le démarrage de l’extension de l’usine d’Imiter, afin d’augmenter la capacité de traitement de 30%, et d’atténuer l’impact de la baisse de teneur. L’activité or du groupe Managem a connu durant l’année 2017, la réalisation des travaux de certification des ressources et d’étude de faisabilité du projet TRI-K en Guinée.

Des avancées remarquables ont également marqué l’activité cuivre du groupe, ainsi, 600 000 tonnes de métal de ressources minières de cuivre ont été mises en évidence, au niveau de projet Tizert dans l’Anti-Atlas au Maroc.

Le CA dépasse le cap de 5 MMDH

Le chiffre d’affaires enregistre une progression de 19% dépassant le cap des 5 MMDH. Cette performance est le résultat de la consolidation des performances opérationnelles dans un contexte favorable de hausse des cours. L’excédent brut d’exploitation s’établit à 1 906 MDH, soit une augmentation de 28% par rapport à 2016, grâce à l’évolution positive du CA.

Le résultat d’exploitation courant atteint 903 MDH, en hausse de 34% et reflète la progression de l’EBE (1906 MDH). Le résultat d’exploitation ressort à 1 335 MDH, une hausse de +99% par rapport à l’année 2016, et ce, grâce à l’amélioration des performances opérationnelles, ainsi que l’impact positif de la plus-value de cession des parts de LAMIKAL au profit de Wanbao Mining, en République Démocratique du Congo. Cette opération a porté sur la cession de 61,2% des titres et a généré un flux de cash d’un milliard de dirhams.

Par ailleurs, le résultat net part du groupe a atteint 879 MDH en 2017, en amélioration de 591 MDH par rapport à l’année précédente, traduisant ainsi l’évolution positive du Résultat d’exploitation.

Durant l’année 2017, le groupe Managem a opéré plusieurs actions afin de renforcer sa structure financière, et ce, notamment à travers une augmentation de capital de 973 MDH.

L’endettement en baisse

Pour ce qui de l’endettement consolidé du groupe, il a enregistré une baisse notable de près de 50%, par rapport à 2016 et s’établit à 2 208 MDH à fin 2017, affichant ainsi un ratio d’endettement de 39%. L’activité argent est en évolution au niveau de la mine d’Imiter. Le taux de récupération de l’argent a atteint 90%.

Par ailleurs, la production de l’or totale a baissé de -26%, soit 1423 Kg en 2017, contre 1884 kg en 2016. La production globale a été impactée par la production en recul de la mine de Bakoudou en fin de vie. Le cobalt a baissé de -8% en 2017, pour atteindre 1924 TM. Les cash coasts maitrisés ont enregistré moins 8 USD.

En 2017, la production du cuivre a hissé de 4%. Le cash coast moyen maitrisé s’est établi à moins de 3780 USD/tm, contre 3712 USD/TM en 2016, marquant ainsi une hausse de 24% de sa production depuis 2014.

Des perspectives ambitieuses pour 2020

La stratégie de développement de Managem s’inscrit dans sa vision 2020 qui a pour ambition de positionner le Groupe comme leader régional dans le secteur minier avec une croissance durable.

Managem poursuivra donc en 2018 le déploiement de sa stratégie tout en maintenant l’amélioration continue de ses performances opérationnelles à travers :

-La croissance organique des sites en exploitation : activité Or au Soudan, usine de Cobalt de CTT, usine de traitement de la digue à SMI ;

– La finalisation de l’étude de faisabilité du projet cuprifère de TIZERT confortant la stratégie du Groupe, pour développer un projet de grande taille ;

-Confirmation d’un million d’onces de réserves d’or dans le projet TRI-K en Guinée, permettant de lancer les travaux de construction au dernier trimestre 2018 ;

-La prospection de partenariats stratégiques pour accélérer le développement de l’activité aurifère du Groupe.

La production de 2 tonnes par an d’or au Soudan-Tri K figure également parmi les objectifs du groupe Managem, avec un investissement de 28 millions $.

Le conseil d’administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende unitaire de 23 DH par action, au titre de l’exercice de 2017, en augmentation de 9,5% par rapport à 2016.

Il va sans dire que la SMI a enregistré de belles progressions en 2017. Le CA s’est établi à 1125 MDH, en progression de +2%, par rapport à l’année précédente, grâce à la consolidation de la production.

SMI : 200 MDH pour la recherche et l’infrastructure

L’investissement de la SMI en matière de recherche et d’infrastructure engagé en 2017 est de 200 MDH. Ce programme soutenu a permis de mettre en évidence de nouvelles réserves d’argent (+581 tonnes de métal), augmentant ainsi la durée de vie de la mine d’environ deux ans.

La Conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende unitaire de 87 DH, par action représentant 60% du résultat net de l’exercice 2017.

Rappelons dans ce sens que la société métallurgique d’imiter (SMI) se positionne parmi les principaux producteurs d’argent primaire au monde et produit des lingots d’argent métal d’une pureté de 99,5%.

