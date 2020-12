M. Anass Kadmiri est un jeune Casablancais au cursus bien fourni. Chez KFC Maroc, il est à la tête de la Direction des Opérations depuis 2018. Avec une équipe marocaine, jeune et dynamique, il a comme leitmotiv l’engagement de respecter les exigences de la marque et de satisfaire comme il se doit les hôtes de l’enseigne KFC au Maroc. Fin connaisseur de l’agroalimentaire depuis plus d’une dizaine d’année, M. Kadmiri ne cache pas d’ailleurs ses ambitions pour un KFC à la sauce purement marocaine. Un objectif qui n’est pas une simple annonce volatile, nous explique-t-il, en indiquant qu’un produit KFC est aujourd’hui à 80% marocain. Et de poursuivre que l’écosystème crée autour de KFC Maroc est constitué de fournisseurs et de prestataires de services nationaux. Un cas d’école.

Avec son équipe, il compte faire de KFC Maroc, un espace de convivialité ouvert à tous. A la carte en effet, une large palette de menus avec des prix à partir de 19 Dhs. D’après lui, KFC Maroc ne cesse de s’adapter davantage à tous les goûts et à toutes les bourses. La devise aujourd’hui est d’être à l’écoute permanente du consommateur, dit-il, tout en précisant que KFC Maroc s’efforce d’offrir une expérience de dégustation irréprochable et sans cesse renouvelée. Sur ce registre, KFC Maroc se lance dans de nouvelles ouvertures à travers les villes du Royaume. La dernière en date est celle de KFC Kénitra qui a connu un important engouement de la part de la population du Ghareb. A noter que pour la première fois au Maroc, KFC Kénitra a connu la mise en place du Cover-Safe-System qui est une nouvelle technologie qui sécurise les espaces de KFC Maroc des bactéries pour une durée de 4 ans. Dans la même lignée, une autre ouverture est prévue à Rabat en début de janvier prochain. Cette ouverture est la troisième de la capitale administrative. A Casablanca, de nouveaux KFC sont également au programme. Cinq locaux sont déjà budgétisés. Dans sa stratégie d’expansion, cinq nouvelles ouvertures sont prévues par an. KFC Maroc compte à ce jour 18 restaurants. Ce qui fait de cette enseigne l’un des principaux employeurs du secteur, soit une moyenne de 40 emplois directs par restaurant.

Côté qualité et sécurité alimentaire chez KFC Maroc, M. Kadmiri se veut catégorique. Il s’agit d’après lui d’une question fondamentale où il n’est surtout pas question de laisser quoique ce soit au hasard. Aussi, les fournisseurs sont soigneusement sélectionnés. Idem pour la chaîne de distribution et bien d’autres prestataires et partenaires, souligne notre interlocuteur pour qui cette démarche est une tradition de longue date restée inchangée au fil des années : ‘‘Nous accordons un intérêt tout particulier à nos poulets qui nous proviennent de fournisseurs sûrs, surveillés et labellisés installés au Maroc. Côté qualité du poulet, on veille vraiment au grain’’, tient à préciser M. Kadmiri qui veut bien mettre à profit son savoir-faire et celui de son équipe auprès des visiteurs KFC et leur rassurer sur les normes de qualités qui s’imposent à une enseigne de cette envergure.

H.Z