Situé au cœur du quartier art-déco de la métropole depuis déjà 2021, la brasserie portugaise dom petiscos Casablanca s’offre un nouveau nom : Porta Lisboa.

Cuisine traditionnelle, ambiance vibrante d’une brasserie de quartier, playlist 100% maison, et afterwork aux influences cariocas…une fois à l’intérieur de la Porta, Casablanca paraîtra bien loin !

Côté décoration, tout a été pensé par les architectes et décoratrices d’intérieur de buzios studio et Lahuche Design pour plonger les hôtes dans une atmosphère boho- chic 100% Lisboète. Un subtil mix & match entre tradition et modernité avec les fresques murales aux azulejos pleins de couleurs, le comptoir jaune éclatant pour un clin d’œil au fameux tram Électrico 28 de Lisbonne, et la porta vintage bleu roi qui apporte un côté intemporel au lieu. Directement chinés dans le célèbre quartier LX factory, les coqs portugais et les carreaux de faïence participent eux aussi à ce décor où chaque élément raconte une histoire portugaise.

Côté cuisine, un ensemble de spécialités se bousculent à Porta Lisboa, notamment les incontournables frango piri-piri au charbon de bois, polvo grelhado, francesinha ou bitoque, continuent à pimenter les palais, tandis que pica-pau, bacalhau com natas, arroz de polvo, ou prego ne sont que quelques propositions parmi la riche offre de tapas…

