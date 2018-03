PARTAGER Réseau Pacte Mondial Maroc : La CGEM signe avec l’ONU

La CGEM, le Siège du Pacte Mondial des Nations-Unies et le PNUD Maroc ont signé, lundi 5 mars, un mémorandum d’entente pour la mise en place du « Réseau Pacte Mondial Maroc ».

« Cette signature vient confirmer la reconnaissance par le siège Pacte Mondial du réseau au Maroc et de son institutionnalisation à part entière », a déclaré Miriem Bensalah Chaqroun, présidente de la CGEM, rappelant que cette signature fait suite à des démarches lancées avec le PNUD durant la COP22.

Depuis, il a été procédé à la signature en mars 2017 du document du projet de création du « Réseau Pacte Mondial Maroc » et celle de l’accord de financement entre le PNUD, la CGEM et les sept entreprises leaders qui se sont engagées à appuyer et à accompagner la mise en œuvre de ce réseau, pendant les deux premières années de son lancement.

« Notre ambition à travers cet accord est de renforcer la mobilisation au niveau des entreprises marocaines autour des 10 principes du pacte mondial », a noté la patronne des patrons.

Pour sa part, Philippe Poinsot, Coordinateur Résident du Système des Nations Unies et Représentant Résident du PNUD au Maroc, a déclaré que ce réseau pourra servir « de point d’entrée pour une coopération triangulaire ou sud-sud avec certains pays africains qui n’auraient pas encore un réseau en place et pourrait s’inspirer du modèle marocain pour pouvoir faire émerger également à leur niveau un réseau qui rassemblera les entreprises de ce pays partenaires et amis du Maroc. »

Lancé par les Nations Unis en 2000, le Pacte Mondial est un cadre d’engagement volontaire qui invite les entreprises à adopter dix principes universels dans les domaines des droits de l’Homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption.

Le Réseau Pacte Mondial Maroc vise à positionner les entreprises marocaines dans les réseaux internationaux et régionaux du Pacte Mondial des Nations Unies. Il permettra l’échange d’expériences et la valorisation des bonnes pratiques du secteur privé marocain en matière de responsabilité sociétale et d’efforts engagés pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable.

A l’issue de cette signature, le réseau émergent du Pacte Mondial Maroc sera ainsi reconnu en tant que réseau officiel au même titre que les 77 autres membres de ce programme.

AL