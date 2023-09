Le bureau directeur de la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme (FRMC) a décidé de reporter la 33è édition du Tour du Maroc cycliste, qui devait se tenir du 14 au 23 septembre sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, suite au séisme qui a frappé, vendredi dernier, plusieurs régions du Royaume.

Cette décision, prise à l’issue d’une réunion du bureau directeur de la Fédération, tenue mardi soir à Laâyoune, intervient alors que toutes les dispositions organisationnelles, logistiques et sécuritaires ont été prises pour la tenue de cette manifestation cycliste internationale, placée sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale (UCI) avec le soutien du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du Comité National Olympique Marocain (CNOM), indique la FRMC dans un communiqué.

Selon la même source, les membres du bureau directeur de la Fédération ainsi que l’ensemble des composantes de la caravane du tour, qui compte plus de 400 personnes de différentes nationalités se sont dits profondément affligés par cette catastrophe naturelle, exprimant leurs sentiments de compassion aux familles des victimes et implorant le Tout-Puissant d’accorder prompt rétablissement aux blessés.

Les membres du bureau directeur ont également exprimé leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI qui ne cesse d’entourer de Sa Haute sollicitude les blessés et les familles éplorées, saluant hautement les initiatives et les Hautes Orientations Royales visant à alléger les effets de ce violent séisme.

Cette 33è édition devait connaitre la participation de 20 sélections et équipes professionnelles étrangères, qui sont arrivées à Laâyoune dès le 7 septembre.

Dans le même contexte, le bureau directeur de la FRMC, qui s’inscrit dans les efforts visant à venir en aide aux personnes touchées par ce séisme, a pris une batterie de mesures, en particulier la contribution au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre.

Par ailleurs, le président de la FRMC, Mohamed Belmahi, a été reconduit à son poste pour un nouveau mandat, à l’issue de l’assemblée générale ordinaire et élective, tenue mardi à Laâyoune.

LNT avec MAP

