Les établissements d’enseignement supérieur ont accueilli 344.679 nouveaux étudiants au titre de l’année universitaire 2024-2025, a indiqué jeudi le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.

Dans un exposé présenté devant le Conseil de gouvernement sur les nouveautés de la rentrée universitaire, le ministre a souligné l’engouement grandissant pour les formations universitaires, notant que le nombre total des étudiants a connu une hausse entre 5 et 6% durant ces dernières années, portant ce nombre à près de 1,3 million.

M. Miraoui a relevé que cette rentrée universitaire, placée sous le signe « Excellence, numérisation, autonomisation”, consacre la mise en œuvre de chantiers stratégiques du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030), a fait savoir le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Par ailleurs, M. Miraoui a précisé que la rentrée universitaire 2024-2025 est marquée par l’achèvement du chantier de mise en œuvre du nouveau modèle pédagogique, pour inclure le master et les établissements d’enseignement supérieur à accès régulé.

A cela s’ajoute, a-t-il poursuivi, une offre de formation diversifiée en phase avec les besoins et les priorités nationales, à travers environ 4.000 filières accréditées, tout en adoptant des dispositifs innovants en harmonie avec les spécificités de la nouvelle génération, via le développement et le lancement de l’application de l’Université marocaine intelligente “MyMoroccanUniv” au profit des étudiants, dans le cadre du chantier de transformation numérique dans les universités publiques marocaines.

LNT avec Map

