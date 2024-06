Le siège de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a accueilli, lundi 10 juin, la cérémonie de signature de la mise à jour de la convention de partenariat entre l’Association Marocaine de la Presse Sportive (AMPS) et la MDJS.

Ce partenariat, lancé en 2010, s’est traduit par de nombreuses initiatives visant à soutenir les activités de l’AMPS et à appuyer la MDJS dans ses projets de promotion du sport national.

Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS, s’est félicité du bilan de cette collaboration. « Le renouvellement de ce partenariat est une confirmation des relations de confiance et de partage de valeurs entre la MDJS et l’AMPS, et par extension, avec la famille des médias à caractère sportif marocains. Ce partenariat renforcé sera mis au service de la promotion des causes sportives nationales telles que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030 », a-t-il déclaré.

De son côté, Badreddine El Idrissi, Président de l’AMPS, a salué ce partenariat établi depuis 14 ans, soulignant les avancées de la MDJS dans le soutien au Fonds National de Développement du Sport (FNDS) et dans la lutte contre les pratiques illégales liées aux paris sportifs.

Il a également évoqué les défis auxquels la MDJS est confrontée en raison de la prolifération des paris illégaux au Maroc et a souligné l’importance de la ratification rapide par le royaume de la convention de Macolin, instrument de lutte contre la manipulation de compétitions sportives.

El Idrissi a conclu en affirmant l’engagement de l’AMPS à collaborer avec les institutions sportives nationales pour protéger la MDJS et les Marocains contre les pratiques illégales liées aux paris sportifs.

