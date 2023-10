Inwi et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) ont conclu une convention de partenariat visant à soutenir l’open innovation, la recherche et développement (R&D) ainsi que le recrutement.

Son objectif principal est de soutenir la croissance des startups marocaines et de renforcer l’inclusion numérique dans le pays.

Ce partenariat entre l’opérateur inwi et l’UM6P, axé sur la coopération et l’échange, englobe plusieurs domaines essentiels :

. Recrutement et développement de carrière : Les deux parties s’engagent à renforcer leurs liens pour attirer les meilleurs talents et offrir des opportunités professionnelles aux étudiants de l’UM6P. Cela se traduira par des offres de stages, des projets de fin d’études et des sessions de recrutement personnalisées.

. Soutien à l’Open Innovation : Inwi et l’UM6P collaboreront étroitement pour promouvoir l’entrepreneuriat innovant. Cette collaboration inclura l’organisation de workshops explorant les technologies disruptives telles que l’IA, la blockchain et l’IoT, le lancement de challenges d’innovation, des sessions de mentoring pour les startups de l’UM6P, et un programme spécifique d’accompagnement pour les startups prometteuses.

. Recherche et développement (R&D) : Les deux entités travailleront sur des projets de recherche conjoints axés sur l’innovation technologique dans le domaine numérique, contribuant ainsi au développement du secteur des télécommunications.

. Formation et développement de compétences : Les collaborateurs d’inwi bénéficieront de formations à l’UM6P, couvrant des thèmes tels que le leadership, la stratégie et les nouvelles technologies. Ils auront également l’opportunité de participer à des séminaires, des tables rondes et des conférences liés au secteur des télécommunications.

