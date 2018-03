PARTAGER Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, une 5ème édition sous le thème de la disruption

« Disruption en assurance : explorer, innover, se réinventer » est le thème de cette 5ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance qui se tient les 04 et 05 avril prochains, et qui mettra à l’honneur cette année la Tanzanie.

Organisé par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) et placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le Rendez-Vous de Casablanca s’est hissé, en l’espace de quelques années, comme l’un des événements continentaux incontournables. Il fait de Casablanca un hub de réflexion sur l’avenir de l’assurance et de la réassurance africaine.

Au programme de cette 5ème édition, des tables rondes autour de l’open innovation dans l’assurance et de l’usage potentiel des technologies innovantes telles que l’Intelligence Artificielle, la Blockchain, l’Internet des Objets ou le Big Data pour créer de la valeur et améliorer l’expérience-client.

Parmi les intervenants attendus pour la 1ère fois, Inga BEALE, Présidente des Lloyd’s, Toyonari SASAKI, Vice- Président de l’Association Japonaise des assureurs Vie et Mohamed BENCHAABOUN, Président du Groupe Banque Centrale Populaire.

Selon Mohamed Hassan BENSALAH, Président de la FMSAR « l’assurance fait partie des industries qui seront fortement disruptées. Notre conférence est un moment privilégié pour les professionnels de se questionner sur la stratégie à adopter pour entamer leur transformation digitale et rester dans la course face à d’éventuels nouveaux acteurs dont les insurtechs ».

Cet événement sera aussi une occasion pour mettre à l’honneur les startups marocaines. Avec le soutien de l’APEBI, des espaces de networking seront mis à leur disposition pour exposer leurs idées innovantes et créer les partenariats de demain.

LNT avec CdP