Renault Kadjar II, la montée en gamme…

Lancé en 2015, Renault Kadjar est aujourd’hui dans sa deuxième phase. Retravaillée dans le moindre détail, la voiture joue la carte de l’amélioration de ses équipements, sa mécanique et sa technologie. Kadjar, la compact-SUV de Renault, franchit une nouvelle étape après une expérience qui n’a pas déçu, avec quelque 2 000 unités vendues au Maroc depuis 2015. A souligner que depuis cette date, 450 000 unités ont été vendues dans le monde. Début 2019, la voiture arrive avec une panoplie de nouveautés pour convaincre davantage. Le nouveau Renault Kadjar propose ainsi une nouvelle motorisation, la 1,6l BVM de 130 ch, conçue sans compromis sur le rapport rendement / plaisir et sur le ratio sensations / consommation. L’on trouve également un design enrichi avec de nouvelles jantes, de nouveaux boucliers et grilles de calandre, et une identité lumineuse (C shape) renforcée.

Concernant la partie tech, Kadjar II est équipé d’un système multimédia amélioré d’un nouvel écran tactile 7’’ doté de la fonction de réplication smartphone, compatible Android Auto et Apple CarPlay. Du côté de Renault Maroc, on indique que les études auprès de la clientèle ont montré que le style du Renault Kadjar était sa première raison d’achat. Ainsi, le nouveau Kadjar fait évoluer ses lignes vers un design se voulant encore plus attractif, fluide et raffiné. A l’intérieur, le nouveau panneau de commande de la climatisation automatique gagne en modernité et en ergonomie, avec trois boutons rotatifs intégrant les affichages de température et de ventilation en leur centre. Clair et intuitif. Des touches de chrome satiné habillent les contours d’aérateurs, les poignées de portières et la console centrale. Les contreportes adoptent de nouvelles platines de commande des vitres et rétroviseurs électriques, rétro- éclairées pour une utilisation plus facile de nuit.

Côté mécanique, deux blocs de motorisation équipent cette nouvelle version de Kadjar, à savoir le Energy dCi 110 BVM6 & EDC6 et le Energy dCi 130 BVM6. Cette boîte automatique à 6 rapports et double embrayage garantit des changements de vitesses souples et sans à-coups. Dynamique et réactive, l’EDC répond quasi instantanément à toutes les sollicitations. Côté économies, la consommation est similaire à celle d’une boîte mécanique. Disponible sur le moteur Energy dCi 110, la boîte EDC est idéale pour une conduite agréable et sereine en toutes circonstances. Effectivement, la phase II nous a été proposé pour un test-drive où la voiture a fait preuve d’un comportement routier très correct.

Au Maroc, trois finitions Kadjar Phase II sont au menu : une version Life au prix de 244 900 Dhs ; la version Explorer, qui reste le cheval de bataille du modèle, est proposée au prix 284 900 Dhs ; la troisième version, Intense, est commercialisée au prix de 319 900 Dhs.

H.Z.